Jornal coloca Mattheus Oliveira na mira do Coritiba

De acordo com o jornal A Bola, o Coritiba busca a contratação do meio-campo Mattheus Oliveira, que é conhecido no cenário nacional por ser filho do ex-atacante Bebeto, da Seleção Brasileira.Atualmente, o atleta de 26 se encontra no futebol português, com a Sporting Lisboa e teria o interesse de regressar ao seu país natal.