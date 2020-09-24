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futebol

Jornal coloca Mattheus Oliveira na mira do Coritiba

A Bola informou que o Coxa sonha com a contratação do filho de Bebeto, ex-atacante da Seleção Brasileira...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 16:27

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 16:27
Crédito: Divulgação
De acordo com o jornal A Bola, o Coritiba busca a contratação do meio-campo Mattheus Oliveira, que é conhecido no cenário nacional por ser filho do ex-atacante Bebeto, da Seleção Brasileira.Atualmente, o atleta de 26 se encontra no futebol português, com a Sporting Lisboa e teria o interesse de regressar ao seu país natal.
Oficialmente o Coritiba não comenta nenhum tipo de especulação, mas é conhecimento público que o técnico Jorginho pediu reforços aos diretores.
Após 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Coxa se encontra na 16ª posição, com 11 pontos conquistados.

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