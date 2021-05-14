Jornal acredita na permanência de Cristiano Ronaldo na Juventus mesmo fora da Champions League

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Apesar da má fase da Juventus e da provável ida do clube apenas à Liga Europa, Cristiano Ronaldo deve permanecer na Velha Senhora. De acordo com o jornal "La Gazzetta dello Sport", "todos os sinais" levam a crer que o português seguirá em Turim.

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Entrando no último ano de contrato, o salário de Cristiano Ronaldo é difícil de ser batido por outro clube. Ele também tem benefícios fiscais e conta com o esfriamento de outros clubes, como Real Madrid, PSG e Manchester United. Cristiano Ronaldo recebe um salário líquido anual de 35 milhões de euros. Ele também não encontraria em outro local os benefícios tributários recebidos em 2018, quando se mudou para a Itália. A Juventus também não abriria mão de uma taxa de compensação para liberar o português, uma vez que pagou 100 milhões de euros na sua transferência.

A publicação também garante que CR7 está vivendo uma "desconexão dentro do grupo". Alguns dos jogadores da Velha Senhora estão insatisfeitos com os privilégios exclusivos do português.

Com tudo isso, Cristiano Ronaldo pode viver a experiência inédita de ficar fora da Liga dos Campeões e ter que disputar uma Liga Europa. A Velha Senhora soma 72 pontos, um a menos do que o Napoli, quarto colocado. Atalanta e Milan somam 75, mas ainda podem ser ultrapassados pelo time de Turim.