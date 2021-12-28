Jorge Jesus se despede do Benfica: 'Vim pensando que era a solução'

Após ser demitido do Benfica, Jorge Jesus compareceu em sua última coletiva de imprensa para se despedir do clube. O Míster afirmou que deixou o Flamengo e voltou para Portugal pensando ser a solução para os Encarnados e lamentou não ter conseguido êxito em sua segunda passagem pela equipe.- Vim para o Benfica pensando que era a solução e não um problema. Por conta dos interesses do Benfica, e o que é melhor para todos, achei por bem que esta decisão fosse a melhor para ambas as partes. Minha vida vai continuar como sempre, trabalhando com amor e paixão.

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Rui Costa, presidente das Águias, também lamentou o fato do projeto iniciado com Jorge Jesus em 2020 não gerou resultados satisfatórios para o clube apesar dos esforços realizados.

- Não era este o desfecho que ambos ambicionávamos. Trabalhamos arduamente para chegar ao fim do ano com os objetivos cumpridos, mas chegamos a conclusão que este dia acabou melhor para ambas as partes. Queria agradecer toda a dedicação e todo o esforço do míster Jorge Jesus ao longo deste ano e meio.

Após uma passagem contestada pelos torcedores e marcada pelos fracassos esportivos ao deixar os Encarnados sem um único título, Jorge Jesus está livre no mercado. O Atlético-MG, após a surpreendente saída de Cuca, tem o comandante português como uma prioridade.