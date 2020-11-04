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futebol

Jorge Jesus decide abolir jogadas de Fair Play dentro do Benfica

Técnico transmitiu aos jogadores para não devolverem posse de bola ao adversário caso haja o entendimento de que o rival esteja fazendo cera ou tirando ritmo do jogo...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 12:24

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 12:24

Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica
O técnico Jorge Jesus transmitiu ao elenco do Benfica a decisão de abolir o Fair Play durante as partidas, segundo revela o jornal “A Bola”. Com isso, os portugueses não irão devolver a bola ao adversário quando esta for colocada para fora por conta do atendimento médico de algum atleta rival.
O Mister está irritado após o último duelo pelo Campeonato Português em que as Águias perderam de 3 a 0 para o Boavista, mas por conta das 31 faltas sofridas pelo seu plantel. No jogo, houve a realização devolução de bola dos Encarnados para a outra equipe, o que não deve se repetir.

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