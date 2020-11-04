Jorge Jesus decide abolir jogadas de Fair Play dentro do Benfica

O técnico Jorge Jesus transmitiu ao elenco do Benfica a decisão de abolir o Fair Play durante as partidas, segundo revela o jornal “A Bola”. Com isso, os portugueses não irão devolver a bola ao adversário quando esta for colocada para fora por conta do atendimento médico de algum atleta rival.

O Mister está irritado após o último duelo pelo Campeonato Português em que as Águias perderam de 3 a 0 para o Boavista, mas por conta das 31 faltas sofridas pelo seu plantel. No jogo, houve a realização devolução de bola dos Encarnados para a outra equipe, o que não deve se repetir.