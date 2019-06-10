Jogos das quartas da Copa do Brasil são definidos; confira os duelos

Na tarde desta segunda-feira, foram definidos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de janeiro. Nesta fase do mata-mata, apenas o Bahia está na competição desde o começo. Os outros sete clubes entraram nas oitavas de final por estarem na Libertadores, e avançaram às quartas.

O troféu da Copa do Brasil 2019 Crédito: Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Destaque para o clássico regional entre Atlético-MG x Cruzeiro. Palmeiras x Internacional também promete ser um grande jogo. Confira os jogos das quartas de final da Copa do Brasil (em negrito, os times que definirão o confronto em casa):

Bahia x Grêmio

Flamengo x Athletico-PR

Atlético-MG x Cruzeiro

Internacional x Palmeiras

O chaveamento até a final já foi definido. Quem se classificar de Bahia e Grêmio, enfrenta o vencedor de Flamengo x Athletico-PR. Já quem passar de Atlético-MG x Cruzeiro pega quem passar de Palmeiras x Internacional. As datas definidas para as partidas são os dias 10 e 17 de julho, logo após o fim da Copa América, marcado para o dia 7.