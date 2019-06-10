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Jogos das quartas da Copa do Brasil são definidos; confira os duelos

Atlético-MG x Cruzeiro fazem o clássico estadual do mata-mata enquanto Bahia x Grêmio fazem duelo tricolor

Publicado em 10 de Junho de 2019 às 18:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2019 às 18:46
Na tarde desta segunda-feira, foram definidos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de janeiro. Nesta fase do mata-mata, apenas o Bahia está na competição desde o começo. Os outros sete clubes entraram nas oitavas de final por estarem na Libertadores, e avançaram às quartas.
O troféu da Copa do Brasil 2019 Crédito: Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Destaque para o clássico regional entre Atlético-MG x Cruzeiro. Palmeiras x Internacional também promete ser um grande jogo. Confira os jogos das quartas de final da Copa do Brasil (em negrito, os times que definirão o confronto em casa):
Bahia x Grêmio
Flamengo x Athletico-PR
Atlético-MG x Cruzeiro
Internacional x Palmeiras
O chaveamento até a final já foi definido. Quem se classificar de Bahia e Grêmio, enfrenta o vencedor de Flamengo x Athletico-PR. Já quem passar de Atlético-MG x Cruzeiro pega quem passar de Palmeiras x Internacional. As datas definidas para as partidas são os dias 10 e 17 de julho, logo após o fim da Copa América, marcado para o dia 7.
Assim como em 2018, igualdade no placar agregado, independentemente do número de gols feitos por um time como visitante, levará a decisão para as penalidades máximas. Bahia, Flamengo, Internacional e Atlético-MG definirão em casa os jogos das oitavas.

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