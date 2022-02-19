'Jogo de alerta máximo': Atlético-MG e Flamengo, pela Supercopa, mobiliza forças de segurança de Cuiabá

A Supercopa do Brasil terá casa cheia na Arena Pantanal: os 31.219 ingressos foram vendidos com antecedência e as torcidas de Atlético-MG e Flamengo lotarão as arquibancadas do estádio, que está com 80% da capacidade total liberada por conta da pandemia. Pela expectativa de grande público e pela rivalidade entre clubes e torcidas, a partida mobilizará as forças de segurança da cidade, confirmou Jefferson Neves, Secretário adjunto de Esporte e Lazer.- É um jogo de alerta máximo. Temos três níveis de alerta para as forças de segurança em partidas de futebol: azul, amarelo e vermelho. Esse é um jogo de nível vermelho. Vamos ter a Arena lotada, tem a rivalidade e, como é uma final, os ânimos estarão exaltados. Para isso, as forças policiais estão se preparando bastante. O efetivo da polícia e da segurança privada será muito grande. Todas forças de segurança estão envolvidas: escolta, trânsito, Polícia Federal, Juizado do Torcedor - explicou Jefferson Neves em entrevista ao L!, na Arena Pantanal.O setor exclusivo da torcida do Atlético-MG é o Sul Inferior, enquanto o destinado aos torcedores do Flamengo é o Norte Inferior. Somados, esses setores receberão 7.097 torcedores. Já os setores Oeste Inferior e Superior e Leste Superior e Inferior são mistos, totalizando capacidade de 24.122 lugares.