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Jogando junto: torcida capa-preta empurra o Rio Branco em treino aberto

Primeira atividade aberta do clube contou com quase 300 torcedores no Governador Bley

Publicado em 

13 jan 2019 às 19:13

Publicado em 13 de Janeiro de 2019 às 19:13

Ao som de bateria de escola de samba e muita animação da torcida Capa-Preta, o elenco do Rio Branco-ES foi apresentado oficialmente na tarde deste sábado, em evento que aconteceu no Estádio Governador Bley, em Jucutuquara, Vitória.
Apresentação oficial do elenco do Rio Branco para a temporada foi aberto á torcida, que compareceu em ótimo número Crédito: Bernardo Coutinho
Cerca de 300 torcedores ovacionaram todos os jogadores, que foram sendo chamados um a um para entrar no campo e serem saudados pela torcida. Entre os mais festejados estavam o goleiro Alan Faria, os meias Ronicley e João Paulo, o atacante Edu e o uruguaio Loco Abreu.
Após a festa, hora de trabalhar. No treino, primeiro houve um trabalho físico e de força, comandando pelo preparador físico Hélder Souza. Logo depois, uma atividade em campo reduzido, onde Loco Abreu marcou um gol, para festa dos torcedores.
E na coletiva de imprensa logo após o treino, o uruguaio comentou sobre esses primeiros treinos com o grupo de jogadores, destacou que já se sente adaptado ao elenco, além de analisar como deve ser a postura do time em campo.
"Continua sendo legal, estou curtindo muito toda essa empolgação. Já entrosado dentro do elenco, preparando como vai ser o esquema tático, preparar a parte física que é fundamental. Principalmente neste calor, você tem que ser muito inteligente, esperto, porque não é só correria, temos que ter a possa da bola pra poder cansar o rival. Mas vendo no sentido geral estou feliz. Quando você chega do Uruguai e sente essa valorização e respeito pela carreira que a gente tem, principalmente dos meus companheiros, eu fico feliz. Só estou aqui para desfrutar deles, tirar tudo da juventude deles, pra eu também dentro de campo poder ajudar o time a conseguir o objetivo principal, que os dez times vão procurar, mas a gente também vai se preparar pra no final do campeonato poder comemorar", disse o jogador de 42 anos. 
Loco Abreu era descontração pura no treino aberto do Rio Branco Crédito: Bernardo Coutinho
Quatro jogadores que foram apresentados ainda estão em fase de avaliação no clube. São eles, o lateral-esquerdo Gerson; o lateral-direito David, o volante João Pedro e o atacante Paulo Henrique. Nos próximos dias, o clube deve definir a situação dos atletas.
CONFIRA O ELENCO
Goleiros: Alan Faria, Diogo Luiz e Lucas Araújo
Laterais: Sorriso e Deco
Zagueiros: Rhamon Mexicano, Dilsinho*, Douglas Zielke, Fabian e Anderson Pereira
Volantes: Raniere, Dênis Pedra, Wesley Valdívia e Thomas
Meias: Ronicley, Canário, Hícaro, Jefferson e João Paulo
Atacantes: Loco Abreu, Edu, Tiquinho, Danilo Mariotto e João Victor

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