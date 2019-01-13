Jogando junto: torcida capa-preta empurra o Rio Branco em treino aberto

Ao som de bateria de escola de samba e muita animação da torcida Capa-Preta, o elenco do Rio Branco-ES foi apresentado oficialmente na tarde deste sábado, em evento que aconteceu no Estádio Governador Bley, em Jucutuquara, Vitória.
Cerca de 300 torcedores ovacionaram todos os jogadores, que foram sendo chamados um a um para entrar no campo e serem saudados pela torcida. Entre os mais festejados estavam o goleiro Alan Faria, os meias Ronicley e João Paulo, o atacante Edu e o uruguaio Loco Abreu.
Após a festa, hora de trabalhar. No treino, primeiro houve um trabalho físico e de força, comandando pelo preparador físico Hélder Souza. Logo depois, uma atividade em campo reduzido, onde Loco Abreu marcou um gol, para festa dos torcedores.
E na coletiva de imprensa logo após o treino, o uruguaio comentou sobre esses primeiros treinos com o grupo de jogadores, destacou que já se sente adaptado ao elenco, além de analisar como deve ser a postura do time em campo.
"Continua sendo legal, estou curtindo muito toda essa empolgação. Já entrosado dentro do elenco, preparando como vai ser o esquema tático, preparar a parte física que é fundamental. Principalmente neste calor, você tem que ser muito inteligente, esperto, porque não é só correria, temos que ter a possa da bola pra poder cansar o rival. Mas vendo no sentido geral estou feliz. Quando você chega do Uruguai e sente essa valorização e respeito pela carreira que a gente tem, principalmente dos meus companheiros, eu fico feliz. Só estou aqui para desfrutar deles, tirar tudo da juventude deles, pra eu também dentro de campo poder ajudar o time a conseguir o objetivo principal, que os dez times vão procurar, mas a gente também vai se preparar pra no final do campeonato poder comemorar", disse o jogador de 42 anos.
Quatro jogadores que foram apresentados ainda estão em fase de avaliação no clube. São eles, o lateral-esquerdo Gerson; o lateral-direito David, o volante João Pedro e o atacante Paulo Henrique. Nos próximos dias, o clube deve definir a situação dos atletas.
CONFIRA O ELENCO
Goleiros: Alan Faria, Diogo Luiz e Lucas Araújo
Laterais: Sorriso e Deco
Zagueiros: Rhamon Mexicano, Dilsinho*, Douglas Zielke, Fabian e Anderson Pereira
Volantes: Raniere, Dênis Pedra, Wesley Valdívia e Thomas
Meias: Ronicley, Canário, Hícaro, Jefferson e João Paulo
Atacantes: Loco Abreu, Edu, Tiquinho, Danilo Mariotto e João Victor