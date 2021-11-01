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Jogando como ala no São Paulo, Reinaldo faz boa partida contra o Internacional; veja números

Camisa 6 voltou a jogar na ala esquerda, em papel mais ofensivo, e conseguiu bons números. Além do bom jogo, Reinaldo deu assistência para o gol de Gabriel Sara...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 16:16

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 16:16

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo venceu o Internacional por 1 a 0 no último domingo (31), no Morumbi, em partida da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o jogo, a atuação de Reinaldo chamou a atenção. Voltando a jogar como ala esquerdo em um sistema de três zagueiros, o camisa 6 fez um bom jogo diante do Inter. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Muito participativo no ataque, Reinaldo foi muito bem na construção das jogadas e acertou 49 dos 52 passes que tentou durante o jogo. Além disso, trocou passes com Gabriel Sara 17 vezes, nove vezes acionando o meia e 12 vezes recebendo a bola.
Em uma dessas interações saiu o gol do Tricolor. Aos quatro minutos da primeira etapa, Reinaldo acionou Gabriel Sara na ponta esquerda. O meia invadiu a área e bateu no canto de Marcelo Lomba, sem chances para o goleiro.
Além disso, segundo o FootStats, o lateral deu, ao todo, 11 cruzamentos, dos quais acertou sete durante a partida.
Na defesa, o camisa 6 teve menores responsabilidades, mas foi um dos jogadores que mais fez desarmes na partida, com dois realizados.Reinaldo voltou a ser titular desde a chegada de Rogério Ceni e vem exibindo boas atuações desde então, dando assistências importantes e sendo efetivo na criação ofensiva da equipe.
O São Paulo volta a campo no próximo domingo (7), às 18h15, na Arena Fonte Nova, para enfrentar o Bahia, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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