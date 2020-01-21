Jogadores alegam redução de salários e deixam o Rio Branco

Maycon Paulista e Marcos Rangel deixaram o Rio Branco Crédito: Reprodução/Instagram

Ambiente turbulento no Rio Branco antes da estreia no Campeonato Capixaba 2020. Dois jogadores que haviam sido anunciados oficialmente pelo clube como reforços estão deixando a equipe e acusando a diretoria de ter acertado salários com eles, mas na hora de assinar o contrato, queria reduzir o valor acordado anteriormente.

Está circulando um vídeo nas redes sociais (assista abaixo) onde o volante Maycon Paulista explica aos torcedores porque está deixando o clube, e diz que não houve acordo com o presidente Capa-Preta, Luciano Mendonça.

"Hoje estou me despedindo do clube depois de 15 dias e onde vim com a intenção da gente conseguir o título capixaba. É um clube de tradição, uma torcida maravilhosa, que me receberam muito bem aqui. Venho agradecer ao professor Ruy Scarpino, a toda a comissão técnica, a todos os atletas que estiveram comigo. Não entrei em acordo com o presidente Luciano, mas também quero agradecer. Tentei ligar 15 vezes pra gente tentar entrar em acordo sobre salários, porque eu saí lá de São José dos Campos com salários acertados com ele e com o professor Ruy, e chegando aqui depois de 15 dias querendo reduzir o salário. Tentei um acordo e não teve como falar com ele via telefone", afirmou Maycon Paulista em vídeo.

O outro atleta que acusa o clube é o lateral-direito Marcos Rangel, de 24 anos. Vindo do futebol carioca, o jogador chegou a ser anunciado oficialmente pelo Rio Branco-ES e treinava normalmente na pré-temporada. Rangel diz que assinou contrato nos últimos dias, mas que acabou sendo dispensado e o clube quer pagar apenas os 15 dias trabalhados. O atleta pretende entrar na justiça contra o clube.

"O campeonato tem quatro meses de competição. Assinei antes de ontem e só querem pagar 15 dias trabalhados. Quero os meus salários todos", afirmou.

CLUBE CONTESTA VERSÃO

A reportagem do GloboEsporte.com ouviu o presidente do Rio Branco, Luciano Mendonça, que negou veementemente a versão dos atletas e alegou que os dois jogadores foram dispensados por deficiência técnica. Além disso, o mandatário Capa-Preta afirmou que Maycon Paulista havia aceitado reduzir a pedida salarial e que Marcos Rangel já recebia o piso salarial.

Luciano Mendonça, presidente do Rio Branco Crédito: Bernardo Coutinho

"O atleta Maycon Paulista foi dispensado por índice técnico baixo, deficiência técnica. Não conseguiu ser nem o primeiro reserva da posição. Além dele vários outros foram dispensados. Já o Marcos Rangel vai receber os 15 dias trabalhados, porque ele estava em observação. Os dois estavam sob avaliação do clube, porém foram dispensados pela comissão técnica. Não tem nada de questão salarial, até mesmo porque o Marcos Rangel era salário mínimo e o Maycon Paulista tinha chegado a reduzir para salário mínimo também, temos provas", disse o gestor.