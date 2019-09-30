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Jogador sofre grave lesão após entrada violenta no México

Atacante Giovani dos Santos, do América do México, sofreu um corte profundo na coxa direita após forte dividida

Publicado em 

30 set 2019 às 09:03

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 09:03

A perna direita do jogador Giovani dos Santos, do América do México, sofreu um corte profundo após uma forte dividida Crédito: Reprodução/twitter
O América-MEX venceu por 4 a 1 o Chivas Guadalajara neste sábado no clássico válido pelo Campeonato Mexicano. Mas nem tudo foi motivo de comemoração na partida, principalmente por conta da cena forte na lesão sofrida pelo atacante Giovani dos Santos. Ele ficou com um buraco na perna direita depois de uma dura entrada de Antonio Briseño, que acabou expulso.

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A cena foi tão forte que vários jogadores, até mesmo do Chivas, pediram logo a entrada dos médicos para o atendimento. Giovani Dos Santos foi levado de ambulância para um hospital. O América-MEX informou que ele passou por uma cirurgia na coxa direita e ficará fora dos gramados por pelo menos seis semanas.
A cena foi tão forte que vários jogadores, até mesmo do Chivas, pediram logo a entrada dos médicos para o atendimento. Giovani Dos Santos foi levado de ambulância para um hospital. O América-MEX informou que ele passou por uma cirurgia na coxa direita e ficará fora dos gramados por pelo menos seis semanas.
"Obrigado a todos por suas mensagens e orações. Deu tudo certo, graças a Deus. Voltarei pronto e mais forte", disse Giovani.
Aos 30 anos, Giovani dos Santos foi revelado pelo Barcelona e tratado como uma das maiores promessas do futebol mexicano da sua geração. Sem sucesso no clube catalão no time profissional, depois passou por Tottenham, Ipswich Town, Galatasaray, Racing, Mallorca, Villarreal e LA Galaxy até chegar no América-MEX. Além de defender a seleção mexicana.

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