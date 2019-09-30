Jogador sofre grave lesão após entrada violenta no México

O América-MEX venceu por 4 a 1 o Chivas Guadalajara neste sábado no clássico válido pelo Campeonato Mexicano. Mas nem tudo foi motivo de comemoração na partida, principalmente por conta da cena forte na lesão sofrida pelo atacante Giovani dos Santos. Ele ficou com um buraco na perna direita depois de uma dura entrada de Antonio Briseño, que acabou expulso.
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A cena foi tão forte que vários jogadores, até mesmo do Chivas, pediram logo a entrada dos médicos para o atendimento. Giovani Dos Santos foi levado de ambulância para um hospital. O América-MEX informou que ele passou por uma cirurgia na coxa direita e ficará fora dos gramados por pelo menos seis semanas.
A cena foi tão forte que vários jogadores, até mesmo do Chivas, pediram logo a entrada dos médicos para o atendimento. Giovani Dos Santos foi levado de ambulância para um hospital. O América-MEX informou que ele passou por uma cirurgia na coxa direita e ficará fora dos gramados por pelo menos seis semanas.
"Obrigado a todos por suas mensagens e orações. Deu tudo certo, graças a Deus. Voltarei pronto e mais forte", disse Giovani.
Aos 30 anos, Giovani dos Santos foi revelado pelo Barcelona e tratado como uma das maiores promessas do futebol mexicano da sua geração. Sem sucesso no clube catalão no time profissional, depois passou por Tottenham, Ipswich Town, Galatasaray, Racing, Mallorca, Villarreal e LA Galaxy até chegar no América-MEX. Além de defender a seleção mexicana.