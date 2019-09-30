Jogador sofre grave lesão após entrada violenta no México

A perna direita do jogador Giovani dos Santos, do América do México, sofreu um corte profundo após uma forte dividida Crédito: Reprodução/twitter

O América-MEX venceu por 4 a 1 o Chivas Guadalajara neste sábado no clássico válido pelo Campeonato Mexicano. Mas nem tudo foi motivo de comemoração na partida, principalmente por conta da cena forte na lesão sofrida pelo atacante Giovani dos Santos. Ele ficou com um buraco na perna direita depois de uma dura entrada de Antonio Briseño, que acabou expulso.

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¡A la cárcel!



Así le entró el 'Pollo' Briseño a Giovani Dos Santos #América vs #Chivas pic.twitter.com/9uso9Q9nyn — Puerto Deportivo (@PuertoDportivo) September 29, 2019

A cena foi tão forte que vários jogadores, até mesmo do Chivas, pediram logo a entrada dos médicos para o atendimento. Giovani Dos Santos foi levado de ambulância para um hospital. O América-MEX informou que ele passou por uma cirurgia na coxa direita e ficará fora dos gramados por pelo menos seis semanas.

A cena foi tão forte que vários jogadores, até mesmo do Chivas, pediram logo a entrada dos médicos para o atendimento. Giovani Dos Santos foi levado de ambulância para um hospital. O América-MEX informou que ele passou por uma cirurgia na coxa direita e ficará fora dos gramados por pelo menos seis semanas.

"Obrigado a todos por suas mensagens e orações. Deu tudo certo, graças a Deus. Voltarei pronto e mais forte", disse Giovani.