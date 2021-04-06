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futebol

Jogador acusado de racismo diz: 'O que aconteceu foi um circo'

Diakhaby, do Valencia, acusou Juan Cala, do Cádiz, de chamá-lo de 'negro de m****' após uma dividida dentro da área. Jogador francês abandonou o terreno de jogo...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 08:32

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 08:32
Crédito: Reprodução / ESPN Brasil
Após ser acusado por Diakhaby de chamá-lo de "negro de m****", Juan Cala se pronunciou nesta terça-feira. O jogador do Cádiz afirmou que está tranquilo por nunca ter insultado racialmente o adversário francês e disse que a situação virou um circo.- Não sei o motivo do Diakhaby ter atuado assim. Eu tento acalmá-lo e dizer que não falei aquilo e aí vejo todo o espetáculo formado. Ou Diakhaby inventou ou entendeu errado quando eu disse "me deixa em paz". Tudo se converteu em um circo quando poderia ter sido mais fácil.
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O defensor também revelou ser favorável a existência de um protocolo contra o racismo, mas disse que toda acusação tem que ter provas.
- Se há um protocolo para assuntos racistas, aqui tem meu apoio, mas quando for acusar, comprove. Estou contra o racismo. Parece que estamos no Oeste, não existe presunção de inocência. Isso não é normal.
Após a confusão, os jogadores do Valencia abandonaram o gramado do jogo ainda na primeira etapa e os atletas do Cádiz foram para o túnel dos vestiários em sequência. A partida recomeçou poucos minutos depois e o time de Juan Cala venceu o duelo por 2 a 1.

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