Jean Pyerre não quis trocar o Grêmio pelo Athletico

O meia Jean Pyerre não faz parte dos planos do Grêmio e a diretoria do Tricolor busca no mercado uma alternativa para negociar o atleta.

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O nome que surgiu com força e chegou a acertar com o Tricolor foi o Athletico, que abriu as portas para receber o atleta.

O grande problema foi Jean Pyerre, que não se animou com a possibilidade de atuar na Arena da Baixada.

Apesar da recusa do atleta em mudar de ares, ele foi informado pelo vice do clube gaúcho, Denis Abrahão que não será reintegrado ao elenco.