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futebol

Jean Pyerre não quis trocar o Grêmio pelo Athletico

Meio-campista não se animou com a chance de trocar o Tricolor pelo Furacão em 2022...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 19:45

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 19:45

O meia Jean Pyerre não faz parte dos planos do Grêmio e a diretoria do Tricolor busca no mercado uma alternativa para negociar o atleta.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O nome que surgiu com força e chegou a acertar com o Tricolor foi o Athletico, que abriu as portas para receber o atleta.
O grande problema foi Jean Pyerre, que não se animou com a possibilidade de atuar na Arena da Baixada.
Apesar da recusa do atleta em mudar de ares, ele foi informado pelo vice do clube gaúcho, Denis Abrahão que não será reintegrado ao elenco.
Crédito: Foto:LucasUebel/Grêmio

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