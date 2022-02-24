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futebol

Jair tem contrato com o Atlético-MG renovado até 2025

O volante é um dos destaques do Galo desde 2019, com quatro conquistas pelo clube...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 20:52

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2022 às 20:52
O Atlético-MG anunciou a renovação do contrato do volante Jair, uma das peças fundamentais do time alvinegro nas conquistas dos últimos dois anos. O jogador será do Galo até o fim de 2025, ampliando o seu vínculo por mais dois anos, pois iria até 2023.O novo contrato do meio de campo com o time mineiro já está publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID. Em 2020, o jogador, já tinha feito uma renovação com a equipe atleticana até 2023, mas agora o vínculo será ampliado.
Jair, de 27 anos, está no Atlético-MG desde 2019. Ele já disputou 137 jogos pelo clube e conquistou dois Campeonatos Mineiros,um Brasileirão, uma Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil.
Crédito: Jairseguiránotimeatleticanopormaistrêsanos-(RodneyCosta/Divulgação

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