Jair tem contrato com o Atlético-MG renovado até 2025

O Atlético-MG anunciou a renovação do contrato do volante Jair, uma das peças fundamentais do time alvinegro nas conquistas dos últimos dois anos. O jogador será do Galo até o fim de 2025, ampliando o seu vínculo por mais dois anos, pois iria até 2023.O novo contrato do meio de campo com o time mineiro já está publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID. Em 2020, o jogador, já tinha feito uma renovação com a equipe atleticana até 2023, mas agora o vínculo será ampliado.