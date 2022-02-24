Jailson marca o primeiro gol pelo Palmeiras e projeta decisão aberta em casa: 'Agora é tudo no Allianz'

O Palmeiras empatou em 2 a 2 com o Athletico-PR no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, graças a um belo gol e uma boa atuação de Jailson, contratado pelo clube no início desta temporada. Nas graças de Abel Ferreira e da torcida, ele credita o bom desempenho à rápida adaptação e por ter sido bem recebido. Para ele, a decisão está aberta e agora vai contar com o apoio dos palmeirenses dentro do Allianz Parque.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Em entrevista coletiva após o primeiro duelo da decisão, o volante não escondeu a felicidade de poder marcar pela primeira vez com a camisa do Verdão, principalmente por se tratar de uma partida importante, contra um adversário difícil. O objetivo sempre foi levar o time vivo para decidir em casa.

- Estou muito feliz, fui muito bem recebido aqui no Palmeiras, pude me adaptar o mais rápido possível, é continuar trabalhando para poder contribuir, ajudar da melhor maneira possível. Eu fui muito bem recebido, podendo trabalhar, me adaptar o mais rápido possível, com as oportunidades a gente procura aproveitar da melhor maneira possível e eu venho tentando fazer isso para poder ajudar da melhor maneira - declarou.

Por fim, o meio-campista alviverde projetou a decisão da próxima semana, no Allianz Parque. Para Jailson, a final está aberta, mas o Verdão terá o apoio da torcida dentro de casa, com a qual o time pretende buscar o título inédito.

- Um gol muito importante (de Raphael Veiga), deixa a decisão aberta, a gente vai jogar em casa com o apoio da nossa torcida para conquistar esse título inédito. Agora é tudo dentro de casa e fazer o melhor para conquistar o título.

- A gente sabia que era um jogo difícil, que a equipe deles era muito boa, mas a gente tentou o melhor, a gente conseguiu um empate aqui, a decisão está aberta, é dentro do Allianz, com o apoio da nossa torcida para a gente sair vitorioso em casa - concluiu.