Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Rio

Irmão de Lucas Paquetá é filmado em baile funk dançando com fuzil na mão

Jogador de futebol, Matheus Paquetá classificou o episódio como 'brincadeira de mau gosto'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 11:06

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 11:06

Matheus, irmão de Lucas Paquetá, empunhou um fuzil em uma festa no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/TV Record
O jogador de futebol Matheus Paquetá foi gravado em um baile funk em uma comunidade do bairro do Catumbi, no Rio de Janeiro, segurando um fuzil ao lado de homens armados. O atleta de 24 anos é irmão de Lucas Paquetá, meio-campo do Milan e da Seleção Brasileira.

Veja Também

Milan pode trocar Lucas Paquetá por Bernardeschi, meia da Juventus

Agente diz que Paquetá não está com depressão e nega volta ao Brasil

Com ansiedade e depressão, Paquetá quer sair do Milan

O vídeo foi exibido em uma reportagem exclusiva do 'Jornal da Record', onde Matheus segura um fuzil do modelo 'G3' e ainda carrega uma pistola 'Glock' em sua cintura. Ele segura um copo de bebida e dança sorrindo ao lado de outros homens armados - um deles, inclusive, com a camisa de Lucas do Milan.
Matheus é irmão do meia Lucas Paquetá, atualmente no Milan e revelado pelo Flamengo Crédito: Arquivo pessoal
Em nota enviada à reportagem, Matheus Paquetá afirmou por meio de sua assessoria que não possui qualquer associação ao tráfico de drogas e classificou o episódio como uma brincadeira de mau gosto.
Irmão mais velho de Lucas, Matheus Paquetá já rodou por alguns clubes brasileiros, tais como o Tombense (MG) e Avaí (SC), além de atuar na equipe italiana Monza.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados