Irmão de Lucas Paquetá é filmado em baile funk dançando com fuzil na mão

O jogador de futebol Matheus Paquetá foi gravado em um baile funk em uma comunidade do bairro do Catumbi, no Rio de Janeiro, segurando um fuzil ao lado de homens armados. O atleta de 24 anos é irmão de Lucas Paquetá, meio-campo do Milan e da Seleção Brasileira.
O vídeo foi exibido em uma reportagem exclusiva do 'Jornal da Record', onde Matheus segura um fuzil do modelo 'G3' e ainda carrega uma pistola 'Glock' em sua cintura. Ele segura um copo de bebida e dança sorrindo ao lado de outros homens armados - um deles, inclusive, com a camisa de Lucas do Milan.
Em nota enviada à reportagem, Matheus Paquetá afirmou por meio de sua assessoria que não possui qualquer associação ao tráfico de drogas e classificou o episódio como uma brincadeira de mau gosto.
Irmão mais velho de Lucas, Matheus Paquetá já rodou por alguns clubes brasileiros, tais como o Tombense (MG) e Avaí (SC), além de atuar na equipe italiana Monza.