Irmão de Lucas Paquetá é filmado em baile funk dançando com fuzil na mão

Matheus, irmão de Lucas Paquetá, empunhou um fuzil em uma festa no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/TV Record

O jogador de futebol Matheus Paquetá foi gravado em um baile funk em uma comunidade do bairro do Catumbi, no Rio de Janeiro, segurando um fuzil ao lado de homens armados. O atleta de 24 anos é irmão de Lucas Paquetá, meio-campo do Milan e da Seleção Brasileira.

O vídeo foi exibido em uma reportagem exclusiva do 'Jornal da Record', onde Matheus segura um fuzil do modelo 'G3' e ainda carrega uma pistola 'Glock' em sua cintura. Ele segura um copo de bebida e dança sorrindo ao lado de outros homens armados - um deles, inclusive, com a camisa de Lucas do Milan.

Matheus é irmão do meia Lucas Paquetá, atualmente no Milan e revelado pelo Flamengo Crédito: Arquivo pessoal

Em nota enviada à reportagem, Matheus Paquetá afirmou por meio de sua assessoria que não possui qualquer associação ao tráfico de drogas e classificou o episódio como uma brincadeira de mau gosto.