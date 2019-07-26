Investigado, Neymar perde posto de garoto propaganda do Fifa 20

Em junho, chegou a vazar uma foto da suposta capa do Fifa 20 com Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

Ainda em meio a investigação sobre suposto caso de estupro Neymar perdeu o posto de garoto-propaganda oficial do game Fifa 20. Nesta sexta-feira (26), a EA Sports, produtora do jogo, anunciou o belga Eden Hazard, do Real Madrid, e o holandês Virgil van Dijk, do Liverpool, como as novas estrelas da capa do game.

Antes de a acusação feita pela modelo Najila Trindade ser revelada, o atacante da Seleção Brasileira e do PSG era o principal cotado para ser o rosto do jogo ao redor do mundo, como já havia sido na edição de 2019.

Em junho deste ano, um desenho que supostamente seria a imagem da capa vazou na internet. A ilustração de Neymar com a camisa do time francês foi feita pelo designer Cristiano Siqueira. Ele confirmou à Folha que a peça havia sido encomendada pela EA.

"Quem me solicitou foi um escritório dos EUA, o Cinco Design. A ilustração seria parte do projeto gráfico que a agência estaria criando para a EA", afirmou, na época.

Siqueira não sabia, ainda, que seu trabalho poderia ser a principal imagem do jogo. "A gente orçou um valor que cobriria qualquer tipo de utilização, inclusive mundial", disse.

Neymar ganhou destaque no jogo em 2019 quando o português Cristiano Ronaldo teve sua imagem retirada da capa também por uma acusação de estupro contra ele reaberta nos EUA. Além do brasileiro, o argentino Dybala e o belga De Bruyne assumiram a lacuna deixada pelo jogador da Juventus.