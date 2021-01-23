Internazionale empata com Udinese e fecha o turno do Italiano em segundo

Inter de Milão e Udinese empataram em 0 a 0, neste sábado, em Udine, no Estádio Friuli, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Italiano, a última do primeiro turno.

Com o resultado, a Internazionale de Milão encerra o primeiro turno em segundo lugar, com 41 pontos, dois atrás do rival Milan. O G4 tem ainda Roma (37) e Atalanta (36). Todos já jogaram na rodada. Napoli e Juventus, que jogam neste domingo, vêm atrás, com 34 e 33, respectivamente. Eles têm 17 jogos, pois ainda vão se enfrentar em jogo adiado da terceira rodada. Já a Udinese está em 14º, com 18 pontos.