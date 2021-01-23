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futebol

Internazionale empata com Udinese e fecha o turno do Italiano em segundo

Inter de Milão fica no 0 a 0 e termina o turno com 41 pontos, dois atrás do rival Milan...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2021 às 16:05

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 16:05

Crédito: VINCENZO PINTO / AFP
Inter de Milão e Udinese empataram em 0 a 0, neste sábado, em Udine, no Estádio Friuli, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Italiano, a última do primeiro turno.
Com o resultado, a Internazionale de Milão encerra o primeiro turno em segundo lugar, com 41 pontos, dois atrás do rival Milan. O G4 tem ainda Roma (37) e Atalanta (36). Todos já jogaram na rodada. Napoli e Juventus, que jogam neste domingo, vêm atrás, com 34 e 33, respectivamente. Eles têm 17 jogos, pois ainda vão se enfrentar em jogo adiado da terceira rodada. Já a Udinese está em 14º, com 18 pontos.
Três brasileiros tiveram em campo, todos pelo lado da Udinese, e ajudaram a segurar a Internazionale de Milão, dona do melhor ataque da competição, com 45 gols: os zagueiros Rodrigo Becão e Samir, além do volante Walace, que entrou na etapa complementar.
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