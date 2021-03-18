Inter de Milão anuncia mais dois casos de Covid-19 e jogo do Campeonato Italiano é suspenso

Crédito: Inter de Milão lidera o Campeonato Italiano com 65 pontos (MARCO BERTORELLO / AFP

Depois de anunciar que o goleiro Handanovic e o lateral D'Ambrosio testaram positivo para a Covid-19, a Inter de Milão confirmou mais dois casos em seu elenco. De acordo com o clube italiano, os infectados agora são o zagueiro De Vrij e o meio-campista Vecino.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoApesar de não informar o estado de saúde de ambos, a Nerazzurri disse que os jogadores já estão em casa cumprindo o isolamento. O clube ainda divulgou que todo o elenco ficará em quarentena pelos próximos quatro dias, até a próxima segunda-feira. Na volta, todos os atletas serão testados novamente.

Diante disso, o jogo entre Inter e Sassuolo, marcado para o sábado, foi suspenso pela Agência de Tutela de Saúde (ATS) de Milão. A nova data da partida ainda não foi informada.

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