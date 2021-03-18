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Inter de Milão anuncia mais dois casos de Covid-19 e jogo do Campeonato Italiano é suspenso

Clube italiano já havia anunciado os casos de Handanovic e D'Ambrosio e agora confirmou a infecção de De Vrij e Vecino. Elenco entrará em quarentena e jogo de sábado será adiado...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 11:39

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 11:39
Crédito: Inter de Milão lidera o Campeonato Italiano com 65 pontos (MARCO BERTORELLO / AFP
Depois de anunciar que o goleiro Handanovic e o lateral D'Ambrosio testaram positivo para a Covid-19, a Inter de Milão confirmou mais dois casos em seu elenco. De acordo com o clube italiano, os infectados agora são o zagueiro De Vrij e o meio-campista Vecino.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoApesar de não informar o estado de saúde de ambos, a Nerazzurri disse que os jogadores já estão em casa cumprindo o isolamento. O clube ainda divulgou que todo o elenco ficará em quarentena pelos próximos quatro dias, até a próxima segunda-feira. Na volta, todos os atletas serão testados novamente.
Diante disso, o jogo entre Inter e Sassuolo, marcado para o sábado, foi suspenso pela Agência de Tutela de Saúde (ATS) de Milão. A nova data da partida ainda não foi informada.
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A Inter de Milão também confirmou que não liberará quaisquer jogadores para suas respectivas seleções na Data-Fifa, que terá início na próxima semana. A medida foi aprovada pela Fifa em virtude das restrições da Covid-19.

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