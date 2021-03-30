Inspirado em Lúcio, Lucas Alves, capitão do FC Luzern, quer voltar ao Brasil e sonha com a Seleção

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Capitão do FC Luzern, 1,93m de altura e um dos zagueiros de destaque no Campeonato Suíço na temporada. Este é Lucas Alves, zagueiro de 28 anos, que atua no futebol europeu desde 2015. No atual clube há quatro anos, ele se tornou uma das referências da equipe.

O objetivo do atleta, agora, é outro: retornar ao futebol brasileiro. Afastados de solos tupiniquins desde 2015, Lucas Alves sonha com uma convocação para a Seleção Brasileira e vê que uma volta para uma equipe do país é o caminho mais fácil para tal.

– Minhas ambições em voltar para o Brasil são poder jogar no meu país de origem, na minha cultura e ser convocado para a Seleção. Hoje, mesmo com todas as dificuldades que estamos passando o futebol brasileiro vem evoluindo aos poucos e isso é bom. O Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo e isso é o que mais me chama a atenção. Essa rivalidade me faz olhar com bons olhos esse retorno ao Brasil - afirmou o zagueiro.

No ano passado, Vasco e Atlético-MG mostraram interesse em Lucas Alves. O zagueiro avalia os anos na Europa como positivos, afirmando que adquiriu novas características ao seu jogo.

– Minha evolução como jogador aqui na Europa passa muito pela parte tática e física. É muita leitura de jogo, são coisas que aqui eles dão muita prioridade, é um ponto muito forte no meu jogo. Uma das minhas maiores inspirações é o Lúcio, ele é muito respeitado pelo o que fez e eu gostava muito de o ver jogar - analisou Lucas.