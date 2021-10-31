Incomodado com gols tomados pelo Corinthians, João Victor crê em meta de fechar torneio com melhor defesa

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Depois de terminar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com apenas 16 gols sofridos em 19 partidas, o Corinthians viu o seu desempenho defensivo piorar de forma significativa na segunda metade da competição. Nos últimos nove jogos, a equipe já foi vazada por dez vezes. Apesar disso, o técnico Sylvinho e os seus jogadores continuam confiantes de que o Alvinegro vai recuperar a sua eficiência na zaga e voltar a ser protagonista neste setor.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians

Na última sexta-feira, em entrevista coletiva após treinar com o elenco corintiano para a partida contra a Chapecoense, nesta segunda, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão, o zagueiro João Victor afirmou que ainda acredita ser possível que o Timão encerre a sua campanha ostentando a condição de dono da melhor defesa da competição nacional.

Essa meta ousada foi revelada pelo técnico Sylvinho recentemente e continua sendo vista como alcançável por João Victor, embora o Corinthians já tenha tomado cinco gols a mais do que o Atlético-MG, líder do campeonato. O Galo foi vazado por 21 vezes e os corintianos, com 26 gols tomados, figuram com a quarta melhor defesa, atrás ainda de Flamengo e Atlético-GO, ambos com 24.- A gente está em busca de uma evolução, pois não estamos satisfeitos com o que a gente vem desempenhando defensivamente. A gente quer, sim, ser a melhor defesa do campeonato - ressaltou João Victor, para depois exaltar o empenho nos treinamentos para o time evoluir no setor defensivo.

- Estamos fazendo trabalhos específicos entre os zagueiros para evitar ao máximo que saiam gols durante os jogos para conseguirmos engatar uma sequência sem tomar gols - reforçou o jovem jogador de 23 anos, que forma a dupla titular de zaga do Timão atualmente com o experiente Gil, de 34 anos.

INEFICIÊNCIA DEFENSIVA PESA PARA TIME SE DISTANCIAR DO G4

A piora do desempenho defensivo do Corinthians pesou para que a equipe também se distanciasse do G4 do Brasileirão, a zona de classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores. Ao analisar o fato, João Victor disse crer que o time pode terminar sua campanha entre os quatro primeiros colocados, mas reconheceu a dificuldade para alcançar esta região da tabela.

- A gente está na briga sim, ali no G4, para já entrarmos direto para a Libertadores. Nossa equipe tem buscado em todos os jogos a vitória para conseguirmos o máximo de pontos e estarmos ali em cima na tabela, mas a diferença para o primeiro (último do G4) está um pouco difícil já - admitiu.

E João Victor exaltou a importância de o Corinthians saber aproveitar o fato de que agora fará dois confrontos seguidos em casa para somar seis pontos e consequentemente ficar mais perto de garantir um lugar no G4. Após pegar a Chapecoense, o time volta a jogar em sua arena no sábado contra o Fortaleza.

- A diferença para o segundo e terceiro (do G4) não é tanta coisa, então acho que se a gente se dedicar bastante para esses dois próximos jogos em casa, e a gente conseguir vencer, essa diferença já vai diminuir bastante e a gente vai voltar para a briga direta na vaga da Libertadores - projetou o atleta.

COM BONS NÚMEROS, JOÃO VICTOR VOLTA PARA FORTALECER A ZAGA

Após ser desfalque do Corinthians em um jogo no qual o time levou dois gols no empate por 2 a 2 com o Internacional, em Porto Alegre, João Victor voltará de suspensão nesta segunda-feira, contra a Chapecoense, tentando fazer valer também os bons números que ostenta dentro do elenco alvinegro.