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Ídolo italiano critica Lionel Messi: 'Marciano sem sentimentos'

Paolo Di Canio afirmou que Cristiano Ronaldo possui mais emoções em uma partida de futebol do que o craque argentino, apesar da qualidade do atleta do PSG...
LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2022 às 12:33

Publicado em 14 de Março de 2022 às 12:33

Paolo Di Canio, ídolo da Lazio e ex-jogador de Juventus e Milan, criticou Lionel Messi. Em entrevista à "Sky Sports", o veterano afirmou preferir Cristiano Ronaldo em relação ao craque argentino por conta das emoções de cada jogador no campo de futebol.- Quando acaba a partida, Messi sai e não tem emoções. Veja Cristiano Ronaldo: me colocou no banco contra o City? Vou para Portugal, volto e faço um hat-trick. Entre os dois, e não por talento, prefiro o humano que se construiu sozinho com alma e coração do que um marciano sem sentimentos.
> Veja a tabela da Ligue 1
O italiano também fez críticas contra o desempenho de Neymar com a camisa do PSG na atual temporada.
- Não está fazendo coisas a altura do seu talento e há um mês, em uma entrevista, disse que deseja jogar na MLS para ter três meses de férias por temporada. Onde está o respeito?
Na atual temporada, a dupla sul-americana tem sido um fiasco na capital francesa. Somando os números do brasileiro e do argentino, Neymar e Messi computam 12 gols anotados e 16 assistências distribuídas.
Crédito: Messifoicriticadopordemonstrarpoucasemoçõesemcampo(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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