Hugo Souza, após brilhar em estreia pelo Flamengo, se emociona: 'Primeira vez sem meu pai'

Hugo Souza teve uma estreia dos sonhos. Neste domingo, mesmo tendo sofrido um gol e não ter visto o Flamengo sair vencedor, o goleiro brilhou ao transmitir segurança e realizar defesas difíceis diante do Palmeiras, no Allianz Parque e em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar foi 1 a 1, com sabor de vitória pelo empenho heroico dos cariocas.Logo após a partida, Neneca, como é conhecido no clube, se emocionou ao dedicar a vitória à família e, especificamente, ao seu pai, que morreu há seis meses.

- Eu não jogo faz nove meses. A última partida foi no sub-20. A diferença dessa partida é que na última meu pai estava na arquibancada assistindo e hoje eu não tenho mais ele. Faz seis meses que não tenho ele. Hoje a primeira vez que entrei em campo sem o meu pai - falou Hugo, que ainda elogiou a personalidade dos Garotos do Ninho ao longo da atuação heroica diante do Verdão e de um cenário atípico, de indefinições até minutos antes de a bola rolar. Aos 21 anos, Hugo iniciou entre os titulares uma vez que César, o primeiro substituto de Diego Alves na hierarquia da meta rubro-negra, foi poupado pela comissão técnica - nem sequer viajou para São Paulo. Com a oportunidade, Neneca brilhou e deu uma resposta positivo para o restante da temporada.