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futebol

Holan testa formações e tem dúvidas para montar Santos para o clássico

Técnico argentino só deve decidir a escalação do Peixe na atividade desta sexta-feira...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 22:05

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 22:05
Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
Nesta quinta, o técnico Ariel Holan trabalhou pela primeira com todo o grupo de jogadores desde que chegou ao Santos. O treinador fez testes, trabalhou formações e esboçou um time titular para o primeiro clássico da temporada.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaA disputa pela titularidade começa no gol, onde John larga na frente. Na linha de defesa, Luan Peres e Felipe Jonatan são titulares. Sem Pará (Covid) e Madson (lesionado), Sandro deve ganhar a vaga na lateral. Luiz Felipe é o favorito para entrar na zaga.
O Santos também não podem contar com Marinho (Covid) e Kaio Jorge (lesionado). Sem os dois titulares, Holan testou o time com esquemas diferentes, com Bruno Marques e Gabriel Pirani brigando por uma vaga. Caso Pirani seja o escolhido, Jean Mota deve jogar como um falso 9.O Peixe deve ir a campo com: John, Sandro, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Jean Mota; Lucas Braga, Soteldo e Bruno Marques (Gabriel Pirani).
O clássico entre Santos e São Paulo será neste sábado, 19h, no Morumbi, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

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