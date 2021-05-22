Herói na conquista da Taça Rio, Vanderlei enaltece o Vasco e diz: 'Quero ficar marcado na história'

Crédito: Vanderlei fechou o gol diante do Botafogo (Rafael Ribeiro/Vasco

Na tarde deste sábado, o Vasco perdeu para o Botafogo por 1 a 0, no tempo regulamentar, mas com o brilho de Vanderlei, que agarrou todas as cobranças do Alvinegro, o Cruz-Maltino pode comemorar o título da Taça Rio em São Januário. Ao término das penalidade, o goleiro falou sobre o bom momento na carreira, disse que nunca havia defendido três pênaltis em sequência, e enalteceu o trabalho do grupo.

> Veja quando será a estreia do Vasco na Série B- Primeiro agradecer a Deus, por ter esta oportunidade de estar nesta final, em um clássico tão importante. Mas, eu já havia defendido duas ou três cobranças em uma mesma disputas, mas nunca em sequência (risos).

- O mais importante foi que nossa equipe conseguiu o objetivo né, nos não poderíamos sair daqui hoje com um resultado que não fosse positivo, então, agora é dar sequência na temporada, porque isso só dá mais confiança para a gente conseguir o acesso e avançar de fase na Copa do Brasil - completou Vanderlei.

Além disso, o goleiro falou sobre a importância das cobranças, independente se alguma teve maior grau de dificuldade ou não. Para completar, Vanderlei elogiou a comissão do Vasco que utiliza bem a ferramenta dos scouts, para facilitar as decisões dos goleiros.

- Não teve defesa mais difícil, porque todas são importantes, ainda mais sendo penalidade. Acho que o segredo é o trabalho no dia a dia, com o Daniel, o Alex, porque eles nos ajudam muito procurando os scouts dos atletas. Então, isso nos facilita, e deixa a gente tranquilo para escolher a melhor situação e, graças a Deus, isso hoje deu certo

O goleiro, ainda, elogiou o Vasco. Para o herói do dia, embora o clube esteja passando por uma reestruturação, a história do Cruz-Maltino pesa e, por isso, ele almeja deixar seu nome marcado na história.

- Estou muito feliz. Eu não vi para cá atoa, né, eu sabia que poderíamos conquistar coisas grandes que a gente sabe que o clube está em reconstrução, mas é um grande clube, uma grande camisa, uma grande história, então, eu espero também deixar meu nome marcado aqui.

Por fim, o goleiro falou da expectativa de enfrentar o Botafogo, que será concorrente direto do Vasco na disputa da Série B. .

- É um clássico, inclusive o Botafogo é um clube que a gente vai enfrentar na Série B, então foi um bom confronto, nós sabíamos que seria um jogo equilibrado, mas nós conseguimos nosso principal objetivo, apesar de esperar que não fossemos sofrer tanto.

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