Futebol capixaba

Desportiva anuncia novo patrocínio e garante estabilidade financeira

Em meio à reta final da formalização da SAF, Desportiva anuncia novo patrocinador, esclarece atrasos salariais e garante equilíbrio financeiro com reforço de receitas

A Desportiva Ferroviária deu mais um importante passo rumo à consolidação de seu projeto esportivo. Nesta sexta-feira (30), o clube anunciou oficialmente a chegada da Blackbox, um hub de inovação em apostas esportivas do Brasil, como nova patrocinadora. A parceria marca um reforço estratégico na captação de receitas e no fortalecimento da marca grená, especialmente no momento em que o clube vive a reta final do processo de transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). >