Forte FC vai representar o Espírito Santo na Copa São Paulo 2026

Equipe de Afonso Cláudio se classificou para a final do Capixabão Sub-20 após empatar com o Porto Vitória nesta sexta-feira (30) e garantiu vaga na competição nacional

Publicado em 30 de maio de 2025 às 17:33

Capixaba Sub-20: Forte FC empata com o Porto Vitória e é finalista Crédito: Foto: Porto TV

O Forte FC está nas finais do Campeonato Capixaba Sub-20 2025 e garante a vaga para a Copa SP de Futebol Júnior do ano que vem. Na tarde desta sexta-feira, no jogo de volta das semifinais, disputado no estádio Marcos José Campagnaro, em Ibiraçu, o time de Afonso Cláudio empatou com o Porto Vitória, em 2 a 2. Como venceu a ida, por 2 a 1, o Forte avançou.>

Como foi o jogo?

Com a obrigação da vitória, para pelo menos levar a decisão para as cobranças de pênaltis, o Porto Vitória abriu 2 a 0, em 20 minutos. Christian fez o primeiro, em uma penalidade, e Alexandre ampliou. O placar parcial estava classificando o Verdão para as finais. No entanto, aos 28 minutos, o volante Liedson recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.>

Com um jogador a mais, o Forte FC iniciou a reação no último lance do primeiro tempo, em um chute de fora da área, de Brian. O 2 a 1 persistiu até aos 40 minutos do segundo tempo, quando Henrique, também em uma finalização de longe, empatou o jogo e classificou o time de Afonso Cláudio. >

Quem será o adversário do Forte FC nas finais?

Classificado, o Forte FC vai enfrentar nas finais o vencedor o confronto entre Rio Branco-ES e Desportiva Ferroviária. No jogo de ida, o Capa-Preta venceu a Tiva por 1 a 0. A volta acontece neste sábado. >

Finais do Capixaba Sub-20

As finais do Campeonato Como foi o jogo?Capixaba Sub-20 estão previstas para serem realizadas nos dois próximos finais de semana. No entanto, após a definição dos finalistas, existe a possibilidade do título ser decidido em um jogo único. >

