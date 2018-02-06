Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novos talentos

Há vagas: Desportiva faz peneira para a formação da equipe sub-20

Tiva irá montar equipe para a disputa do Campeonato Capixaba Sub-20; Taxa de inscrição da peneira é de R$ 50
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 13:42

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 13:42

A Desportiva Ferroviária anunciou na página oficial do clube no Facebook uma peneira para formação de uma equipe sub-20, que irá disputar o Campeonato Capixaba 2018 da categoria. Os testes serão realizados de 20 a 23 de fevereiro, sempre às 13h30, no campo anexo ao Engenheiro Araripe, em Jardim América, Cariacica. Somente atletas nascidos nos anos de 1999 e 2000 poderão participar da atividade.
Equipe grená tem tradição em erguer a taça do Capixabão no sub-20 Crédito: Desportiva Ferroviária
Uma taxa de inscrição no valor de R$ 50 será cobrada para a participação na peneira. As inscrições devem ser realizadas na secretaria responsável pelas categorias de base do clube, que fica no próprio estádio da Locomotiva, assim como a procura por outras informações. Devem ser levados o RG, um exame médico comprovando aptidão física para a prática da atividade, 2 fotos 3x4, xerox do comprovante de residência, chuteira, calção e meião (branco ou vermelho).
Serviço - Peneira na Desportiva Ferroviária
Data: de 20 a 23 de fevereiro, às 13h30 
Local: Engenheiro Araripe, em Cariacica
Taxa de inscrição: R$ 50
Documentos: RG, exame médico obrigatório, 2 fotos 3x4, xerox do comprovante de residência, chuteira, calção e meião (branco ou vermelho).
Mais informações: (27) 99796 9222

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Igreja promove campanha de doação de sangue em Vila Velha
Imagem de destaque
Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES
Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados