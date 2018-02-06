Há vagas: Desportiva faz peneira para a formação da equipe sub-20

A Desportiva Ferroviária anunciou na página oficial do clube no Facebook uma peneira para formação de uma equipe sub-20, que irá disputar o Campeonato Capixaba 2018 da categoria. Os testes serão realizados de 20 a 23 de fevereiro, sempre às 13h30, no campo anexo ao Engenheiro Araripe, em Jardim América, Cariacica. Somente atletas nascidos nos anos de 1999 e 2000 poderão participar da atividade.

Equipe grená tem tradição em erguer a taça do Capixabão no sub-20 Crédito: Desportiva Ferroviária

Uma taxa de inscrição no valor de R$ 50 será cobrada para a participação na peneira. As inscrições devem ser realizadas na secretaria responsável pelas categorias de base do clube, que fica no próprio estádio da Locomotiva, assim como a procura por outras informações. Devem ser levados o RG, um exame médico comprovando aptidão física para a prática da atividade, 2 fotos 3x4, xerox do comprovante de residência, chuteira, calção e meião (branco ou vermelho).

Serviço - Peneira na Desportiva Ferroviária

Data: de 20 a 23 de fevereiro, às 13h30

Local: Engenheiro Araripe, em Cariacica

Taxa de inscrição: R$ 50

Documentos: RG, exame médico obrigatório, 2 fotos 3x4, xerox do comprovante de residência, chuteira, calção e meião (branco ou vermelho).