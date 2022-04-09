Há 15 anos no Qatar, técnico Andre Lima considera país pronto para a Copa do Mundo

Um brasileiro em especial vem acompanhando dia a dia os preparativos do Qatar para a disputa da próxima Copa do Mundo. Há 20 anos no Oriente Médio e 15 no país, o técnico do Al Khor, Andre Lima, fala com propriedade do assunto. Totalmente adaptado ao estilo de vida do mundo árabe ele evidenciou não só a organização, mas também o conforto das instalações, inclusive dos estádios.

- Tenho toda certeza que essa Copa pode ser uma das maiores da história. A organização chama muito atenção e as instalações são as melhores. O Qatar fez uma espécie de evento teste com a realização da Copa Árabe de Seleções, no qual Tunísia e Argélia fizeram a final. A resposta foi muito positiva e ficou provado que o pais tem total condição de receber as melhores seleções do mundo - disse.

Apesar da pequena dimensão do país, Andre Lima acredita que, com a proximidade da competição, a população local irá se aliar ao grande número de turistas que visitarão os oito estádios. O treinador de 50 anos lembrou de um evento anterior que foi muito bem sucedido no Catar.

= Quando o Flamengo, do Jorge Jesus, esteve aqui para disputar o Mundial de clubes conseguimos ter um pouquinho dessa sensação. O Qatar é um país pequeno e que conta com, aproximadamente, três milhões de habitantes, mas tenho certeza que o retorno do torcedor vai ser o melhor possível - encerrou.

Andre Lima é um dos poucos brasileiros a ter o certificado de conclusão da Licença Pro da AFC (Confederação Asiática de Futebol), o que permite ao treinador exercer a sua função em qualquer clube do continente asiático. O treinador estará à frente da equipe na partida da próxima quinta-feira, diante do Qatar SC, pela Copa do Qatar.