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Há 15 anos no Qatar, técnico Andre Lima considera país pronto para a Copa do Mundo

Treinador do Al Khor ressalta a organização, qualidade dos estádios e evento de sucesso
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Publicado em 09 de Abril de 2022 às 16:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2022 às 16:12
Um brasileiro em especial vem acompanhando dia a dia os preparativos do Qatar para a disputa da próxima Copa do Mundo. Há 20 anos no Oriente Médio e 15 no país, o técnico do Al Khor, Andre Lima, fala com propriedade do assunto. Totalmente adaptado ao estilo de vida do mundo árabe ele evidenciou não só a organização, mas também o conforto das instalações, inclusive dos estádios.
- Tenho toda certeza que essa Copa pode ser uma das maiores da história. A organização chama muito atenção e as instalações são as melhores. O Qatar fez uma espécie de evento teste com a realização da Copa Árabe de Seleções, no qual Tunísia e Argélia fizeram a final. A resposta foi muito positiva e ficou provado que o pais tem total condição de receber as melhores seleções do mundo - disse.
Apesar da pequena dimensão do país, Andre Lima acredita que, com a proximidade da competição, a população local irá se aliar ao grande número de turistas que visitarão os oito estádios. O treinador de 50 anos lembrou de um evento anterior que foi muito bem sucedido no Catar.
= Quando o Flamengo, do Jorge Jesus, esteve aqui para disputar o Mundial de clubes conseguimos ter um pouquinho dessa sensação. O Qatar é um país pequeno e que conta com, aproximadamente, três milhões de habitantes, mas tenho certeza que o retorno do torcedor vai ser o melhor possível - encerrou.
Andre Lima é um dos poucos brasileiros a ter o certificado de conclusão da Licença Pro da AFC (Confederação Asiática de Futebol), o que permite ao treinador exercer a sua função em qualquer clube do continente asiático. O treinador estará à frente da equipe na partida da próxima quinta-feira, diante do Qatar SC, pela Copa do Qatar.
Crédito: (Foto:Reprodução

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