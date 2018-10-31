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Futebol Capixaba

Gustavo Vieira é reeleito presidente da Federação de Futebol (FES)

A chapa única, liderada por Gustavo, foi reeleita para mais um mandato que se encerra em abril de 2023
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 21:07

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 21:07

Gustavo Vieira segue à frente da FES Crédito: FES/Divulgação
Em abril de 2015, o gestor Gustavo Vieira assumiu a presidência da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES), cargo que era ocupado pelo político Marcus Vicente, nos últimos 21 anos. Nesta segunda-feira, após o pleito no Hotel Golden Tulip, em Vitória, a chapa única liderada por Gustavo foi reeleita para mais um mandato que se encerra em abril de 2023.
A eleição foi comandada pelo presidente da Comissão Eleitoral da FES, Segundo Menegueli, que homologou a chapa registrada Mais conquistas, formada por, Gustavo Vieira, como candidato a presidente, e como vices Antônio Perovano e Júlio Roberto Guimarães Peixoto. Dos 36 representantes de clubes e ligas aptos a votar, 31 elegeram Gustavo ao cargo por unanimidade e aclamação.
Renato Casagrande, Marcus Vicente, Gustavo Vieira e Antônio Perovano Crédito: FES/Divulgação
O presidente completou, nesta segunda-feira, três anos e seis meses do seu primeiro mandato e em abril de 2019 será empossado para dar continuidade ao trabalho. Reeleito, Gustavo Vieira pretende seguir com o plano de divulgação das competições locais e vislumbra um ano de 2019 promissor, com os time tradicionais em evidência.
- Vamos dar continuidade aos projetos que estão em fase de implementação, conseguimos avançar muito na questão de divulgação dos campeonatos. Além disso, vamos ter um 2019 diferente. Em conjuntura, teremos um novo governo e, no futebol, o retorno dos tradicionais Rio Branco e do Estrela, dois grandes puxadores de público. O Serra, em ascensão e motivado para jogar a Copa do Brasil e a Série D, o Vitória super motivado.
Além de presença dos clubes e ligas filiados, também estiveram presentes ao pleito o governador eleito Renato Casagrande e o vice-presidente da CBF, Marcus Vicente.

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