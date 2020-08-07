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futebol

Guardiola prega calma e diz que ainda não tem nada ganho: 'Apenas um passo'

Técnico catalão comemorou classificação do City sobre o Real Madrid e disse que comissão técnica mandou ter cuidado com o Lyon, adversário das quartas de final...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 18:59

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 18:59

Crédito: Peter Powell / AFP
O técnico Pep Guardiola comemorou muito a classificação do Manchester City sobre o Real Madrid, nesta sexta-feira, na Liga dos Campeões da Europa. No entanto, o catalão fez questão de pregar calma e disse que o time ainda não conquistou nada.
- Estamos aqui para tentar vencer a Liga dos Campeões da Europa. É apenas um passo. Se acharmos o suficiente, mostra que somos uma equipe pequena - disse o catalão após o jogo.O comandante dos Sky Blues disse já estar preocupado com o Lyon, que eliminou a Juventus, e será o adversário do clube inglês nas quartas de final.
- Falei com o departamento de olheiros, e eles disseram: "fiquem atentos". Temos sete, oito dias para nos preparar. Agora, aproveito hoje e amanhã. E depois começo a pensar sobre isso - concluiu.
Manchester City e Lyon se enfrentam no sábado, dia 15, em Lisboa, sede única da fase final da Liga dos Campeões da Europa. O jogo acontece no Estádio José Alvalade, casa do Sporting.

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