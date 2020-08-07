Guardiola prega calma e diz que ainda não tem nada ganho: 'Apenas um passo'

Crédito: Peter Powell / AFP

O técnico Pep Guardiola comemorou muito a classificação do Manchester City sobre o Real Madrid, nesta sexta-feira, na Liga dos Campeões da Europa. No entanto, o catalão fez questão de pregar calma e disse que o time ainda não conquistou nada.

- Estamos aqui para tentar vencer a Liga dos Campeões da Europa. É apenas um passo. Se acharmos o suficiente, mostra que somos uma equipe pequena - disse o catalão após o jogo.O comandante dos Sky Blues disse já estar preocupado com o Lyon, que eliminou a Juventus, e será o adversário do clube inglês nas quartas de final.

- Falei com o departamento de olheiros, e eles disseram: "fiquem atentos". Temos sete, oito dias para nos preparar. Agora, aproveito hoje e amanhã. E depois começo a pensar sobre isso - concluiu.