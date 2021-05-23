Guardiola 'confirma' contratação de Agüero pelo Barcelona e diz: 'Vai jogar com Messi'

No dia de sua despedida frente aos torcedores do Manchester City na última rodada da Premier League, Sergio Agüero viveu uma tarde dos sonhos ao marcar dois gols, contribuir para a goleada dos Citizens por 5 a 0 frente ao Everton, no Etihad Stadium, e levantar a taça da Premier League mais uma vez.Ainda como seu treinador, Pep Guardiola não mediu elogios para falar do atacante logo após a partida e afirmou que o argentino é 'insubstituível'. Pouco depois, em entrevista ao canal inglês 'BBC Sports', o técnico entregou o futuro de Sergio Agüero. Pep afirmou que o atacante está perto de fechar com seu clube de coração, o Barcelona, e que ele vai jogar ao lado 'do melhor jogador de todos os tempos' (Lionel Messi).
- Talvez ele esteja perto de fechar um acordo com o clube do meu coração, o Barcelona. Ele vai jogar ao lado do melhor jogador de todos os tempos, Lionel Messi. Tenho certeza que ele vai aproveitar e fazer o meu clube, o Barcelona, cada vez mais forte - declarou.
Antes de rumar ao clube catalão, Sergio Agüero ainda tem uma missão com o Manchester City. No próximo sábado, os Citizens buscam o inédito e tão sonhado título da Champions League, contra o Chelsea, no Estádio do Dragão, em Lisboa. Contudo, o atacante afirmou que ainda não sabe se estará em campo em plenas condições para conquistar a tão sonhada taça.
- Eu espero. Mas eu não sei, se eu jogar alguns minutos, darei meu melhor. Porque eu amo o futebol - finalizou.