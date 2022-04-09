Grupo encaminha documento aos poderes do Flamengo com sugestões para o departamento de futebol

O futebol do Flamengo vive momento efervescente, com manifestações contra dirigentes e jogadores nos últimos dias - tanto nos bastidores quanto por parte de torcedores, que fizeram um protesto violento na entrada no CT nesta sexta-feira. Diante deste contexto, o grupo "Flamengo Sem Fronteiras" encaminhou um documento de 25 páginas aos poderes do clube da Gávea, nos quais oferece "sugestões para o aperfeiçoamento do departamento de futebol". O grupo, que teve Ricardo Hinrichsen como candidato à presidência no pleito disputado em dezembro de 2021, tem como compromisso primário a implementação do "profissionalismo sem concessões" no clube, "com o fim da influência de dirigentes e conselhos não profissionais, ou qualquer outra intervenção de voluntários e curiosos na atividade do dia a dia do futebol", com a liderança do departamento ficando a cargo de um diretor de futebol.Além disso, há considerações a respeito do modelo de formação das categorias de base, investimentos na estrutura do Ninho do Urubu, nos profissionais do clube e em novas tecnologias, o desenho do organograma desejado pelo grupo tendo o diretor técnico como líder do departamento, entre outros tópicos.O documento foi assinado por 64 sócios do clube e encaminhado ao presidente Rodolfo Landim, assim como aos respectivos presidentes do Conselho Diretor; de Administração; Fiscal; de Grande-Beneméritos; e da Assembleia Geral na última sexta, dia 8 de abril, e pode ser encontrado, na íntegra, clicando aqui. Até esta publicação, o "Flamengo Sem Fronteiras" não recebeu respostas.Em entrevista nesta sexta-feira, após as apresentações do goleiro Santos e do lateral-esquerdo Ayrton Lucas no Ninho do Urubu, o diretor Bruno Spindel foi questionado a respeito da estrutura do departamento de futebol do Flamengo.