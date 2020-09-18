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futebol

Gols decisivos e importância: Babi se consolida como o 9 do Botafogo

Atacante marca três vezes em dois jogos contra o Vasco e se coloca como um dos destaques do Alvinegro; camisa 9 é elogiado por Paulo Autuori...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 06:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Uma luz no fim do túnel. Matheus Babi chegou ao Botafogo sem holofotes mas, aos poucos, vem tomando conta do show no clube de General Severiano. Foi do camisa 9 a responsabilidade de marcar o gol da vitória que deu vantagem ao Alvinegro no confronto sobre o Vasco pela quarta fase da Copa do Brasil, na última quinta-feira.
Não apenas pela bola na rede, mas Babi se consolida, cada vez mais, como o atacante titular do Botafogo. No esquema do treinador Paulo Autuori, o jogador da posição precisa sair da área e ajudar na abertura de espaços para outros jogadores do setor ofensivo, algo que que Matheus o faz regularmente.
Babi marcou três gols nos últimos dois jogos - ambos contra o Vasco, vale ressaltar. Aos poucos, o atacante que se destacava por ajudar fora da área e ser uma peça essencial na criação de jogo do Botafogo vai se transformando em um jogador que balança as redes em partidas decisivas.
- Falar agora é fácil. Eu falei isso quando ainda não tínhamos começado as competições, seria um jogador que dificilmente ficaria sem jogar. Todos nós ficamos felizes por todo o trabalho que ele tem feito para a equipe e o seu rendimento individual - elogiou Paulo Autuori após a partida.
Diante do momento de altos e baixos vivido por Pedro Raul, que não ficou nem no banco na partida da Copa do Brasil por sentir dores na coxa direita, Matheus Babi aparece como a opção de titularidade do ataque do Botafogo.

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