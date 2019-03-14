Goleiro da Chapecoense é acusado de agressão a ex-namorada e roubo

Goleiro da Chapecoense, Ivan Soares Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense

O goleiro da Chapecoense Gilsivan Soares da Silva, de 34 anos, conhecido como Ivan Soares, é procurado por ferir a ex-namorada e roubar o celular dela e de outro homem na tarde da última quarta-feira (14). O crime foi registrado na cidade de Espinosa, em Minas Gerais. O motivo teria sido ciúme. O jogador fugiu e ainda não foi localizado.

A polícia foi acionada por um jovem de 21 anos, o primeiro a ser vítima do atleta, no bairro São Cristóvão. Acreditando que o rapaz estaria saindo com a ex-companheira, Ivan o abordou e, simulando estar armado, exigiu que ele entregasse o celular. Em seguida, o acusado foi até um salão de beleza onde se encontrava Laise Fernandes, de 30 anos, com quem se relacionou. Munido com uma faca, ele também a obrigou a entregar o telefone.

O objetivo seria conferir se os dois estariam trocando mensagens, mas como o celular da ex tinha senha, ele retornou ao salão e exigiu que ela desbloqueasse o aparelho. A mulher se negou e houve briga, ocasião em que ela cedeu, após ter a faca encostada no pescoço.

Durante a confusão, móveis e outros objetos do estabelecimento foram danificados. A mulher feriu-se após a faca cair sobre o pé esquerdo, ocasionando uma fratura. Ela foi levada ao hospital. A proprietária do salão confirmou esta versão e contou que o atleta se mostrava muito alterado.

FUTURO

Ivan chegou à Chapecoense no início de 2018. Ele teve o contrato renovado até o fim deste ano. No último sábado (08), o jogador pediu licença do clube para tratar de assuntos pessoais no norte de Minas Gerais, onde possui familiares, mas não se apresentou na última terça-feira (12), como previsto. A ocorrência envolvendo o atleta pegou de surpresa os diretores do time de Santa Catarina.