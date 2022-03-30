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futebol

Giva destaca preparação do CSA visando a semifinal do Campeonato Alagoano

O Azulão decide seu futuro no torneio estadual diante do maior rival, o CRB...
LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2022 às 09:18

Publicado em 30 de Março de 2022 às 09:18

O meio-campista Giva falou sobre o período sem jogos do Azulão e a preparação da equipe visando os dois confrontos com o CRB, válidos pela semifinal do Campeonato Alagoano.
Segundo o jogador, o grupo está se empenhando para terminar esse primeiro semestre com o título.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Vamos ter uma semifinal importante contra o CRB e estamos nos preparando ao máximo para fazer dois bons jogos e para chegar à final da disputa. O grupo está muito motivado e tem trabalhado muito neste período sem jogos para fazer duas grandes apresentações nas decisões - disse.
Ainda de acordo com o atleta, terminar a competição com o título dará muita confiança ao grupo para a Série B e a sequência da Copa do Brasil:
- O título estadual será muito importante para todos no elenco, até porque já teremos a Série B e a sequência da Copa do Brasil. Conquistar esse troféu dará muita motivação e confiança ao grupo.
O primeiro clássico da cidade de Maceió está marcado para o sábado (2), às 17h (de Brasília) enquanto a volta está agendada para a outra quarta-feira (6), às 20h. Os dois confrontos acontecerão no Estádio Rei Pelé onde, em qualquer igualdade na disputa, a definição do classificado se dará nas penalidades.
Crédito: Divulgação/CSA

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