Gabriel Mercado é apresentado no Internacional

A segunda-feira foi de apresentação no Internacional. Aos 34 anos, o zagueiro Gabriel Mercado compareceu ao CT Parque Gigante e vestiu o manto vermelho pela primeira vez.
Confiante em seu papel dentro do elenco, o argentino mandou recado e contou um pouco da sua preparação para ir bem no Colorado.
‘Sou um jogador que gosta de competir. Sempre tento dar o máximo. Assim foi toda a minha carreira e não conheço outra forma de ser um jogador profissional, dentro e fora de campo. Tenho uma vida regrada e essas coisas foram a que me fizeram conseguir o que eu consegui’, ressaltou.
Em seu segundo trabalho com Diego Aguirre, Mercado afirmou que o treinador o colocou de zagueiro central, mas pode ajudar como lateral-direito, caso seja necessário.
‘Trabalhei com o Diego (Aguirre) no Catar. Ele me trouxe para atuar de central, mas, ele sabe que, esporadicamente, posso atuar na lateral. Se ele necessitar, não tenho problema e me adapto ao que o treinador decidir’, revelou Mercado.