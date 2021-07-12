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futebol

Gabriel Mercado é apresentado no Internacional

Aos 34 anos, o zagueiro argentino chegou repleto de confiança ao Colorado...
LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 16:11

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 16:11

Crédito: Ricardo Duarte/Inter
A segunda-feira foi de apresentação no Internacional. Aos 34 anos, o zagueiro Gabriel Mercado compareceu ao CT Parque Gigante e vestiu o manto vermelho pela primeira vez.
Confiante em seu papel dentro do elenco, o argentino mandou recado e contou um pouco da sua preparação para ir bem no Colorado.
‘Sou um jogador que gosta de competir. Sempre tento dar o máximo. Assim foi toda a minha carreira e não conheço outra forma de ser um jogador profissional, dentro e fora de campo. Tenho uma vida regrada e essas coisas foram a que me fizeram conseguir o que eu consegui’, ressaltou.
Em seu segundo trabalho com Diego Aguirre, Mercado afirmou que o treinador o colocou de zagueiro central, mas pode ajudar como lateral-direito, caso seja necessário.
‘Trabalhei com o Diego (Aguirre) no Catar. Ele me trouxe para atuar de central, mas, ele sabe que, esporadicamente, posso atuar na lateral. Se ele necessitar, não tenho problema e me adapto ao que o treinador decidir’, revelou Mercado.

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