Gabriel Mercado é apresentado no Internacional

Crédito: Ricardo Duarte/Inter

A segunda-feira foi de apresentação no Internacional. Aos 34 anos, o zagueiro Gabriel Mercado compareceu ao CT Parque Gigante e vestiu o manto vermelho pela primeira vez.

Confiante em seu papel dentro do elenco, o argentino mandou recado e contou um pouco da sua preparação para ir bem no Colorado.

‘Sou um jogador que gosta de competir. Sempre tento dar o máximo. Assim foi toda a minha carreira e não conheço outra forma de ser um jogador profissional, dentro e fora de campo. Tenho uma vida regrada e essas coisas foram a que me fizeram conseguir o que eu consegui’, ressaltou.

Em seu segundo trabalho com Diego Aguirre, Mercado afirmou que o treinador o colocou de zagueiro central, mas pode ajudar como lateral-direito, caso seja necessário.