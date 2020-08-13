Gabigol vive seu maior jejum de gols desde que chegou ao Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Seis jogos sem marcar gols pode não parecer muito para a maioria dos atacantes, mas para Gabriel Barbosa é. Artilheiro dos dois últimos Brasileiros, da Libertadores e do Carioca, o atacante vive o seu maior jejum desde que chegou ao Flamengo, no início de 2019. Seu último tento foi anotado em 11 de março, na Libertadores, contra o Barcelona do Equador.

Desde o retorno do futebol, após a paralisação em razão da pandemia de coronavírus, Gabigol disputou seis jogos e ainda não estufou as redes. A sequência ruim superou o seu início no clube, quando passou em branco nas cinco primeiras partidas. É sua pior série desde abril de 2018, quando ainda defendia o Santos e ficou oito duelos sem marcar.Apesar das mudanças recentes no Flamengo terem naturalmente um peso - saiu o técnico Jorge Jesus e chegou Domènec Torrent -, Gabriel tem falhado também individualmente. Contra o Atlético Goianiense, na derrota por 3 a 0 nesta quarta-feira, o atacante teve pelo menos três boas chances de marcar, mas acabou parado pelo goleiro Jean e pela própria pontaria.

O camisa 9 da Gávea, inclusive, é o jogador que mais perdeu chances claras nesse início de Campeonato Brasileiro, segundo dados do Sofascore. Nas duas partidas que fez, Gabigol teve quatro grandes oportunidades de gol, mas não converteu nenhuma delas.

Apesar do jejum, o atacante segue liderando a artilharia do Flamengo na temporada e uma boa média de gols: são 11 bolas na rede em 16 jogos. Um bom motivo para o torcedor rubro-negro confiar no fim do jejum em breve.

JOGADORES QUE MAIS PERDERAM CHANCES CLARAS DE GOL- Dados Sofascore - 2ª rodada (em andamento)

1º - Gabigol - Flamengo - 4 (0 gols marcados)2º - Arrascaeta - Flamengo - 2 (0 gols marcados)​Rafael Sóbis - Ceará - 2 (0 gols marcados)Saldanha - Bahia - 2 (0 gols marcados)Thaciano - Grêmio - 2 (1 gol marcado)Cléber - Céará - 2 (2 gols marcados)

JEJUM DE GABIGOL