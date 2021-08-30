Gabigol completa 25 anos no auge das marcas pessoais pelo Flamengo e celebra com estreia como rapper

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Se pudesse escrever o próprio roteiro para comemorar um aniversário, Gabigol, provavelmente, repetiria o que causou e lhe foi proporcionado nos últimos dias. Nesta segunda-feira, de folga, o atacante comemora 25 anos de idade logo depois de marcar três gols diante do Santos, na Vila Belmiro, a sua primeira casa e onde admitiu que sente uma sensação maravilhosa. O recente hat-trick sublinhou o auge de suas marcas pessoais pelo Flamengo, aliás. Avassalador já no primeiro ano, em 2019, quando foi artilheiro do Brasileiro, da Libertadores e herói do título continental, Gabriel Barbosa nunca participou de tantos gols como tem sido a essa altura da temporada. São 27 gols em 27 partidas, além de cinco assistências, o que totaliza 32 contribuições diretas em bolas na rede - 1.18 por partida e 29% dos 110 gols do Rubro-Negro até aqui.

ESTREIA NO MUNDO DA MÚSICA

Para celebrar a data de hoje, Gabigol estreia a sua trajetória musical usando nome artístico "Lil Gabi", com o lançamento do single "Sei Lá", faixa composta por ele e Choji e que tem produção do rapper Papatinho, nesta segunda-feira.

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- Eu já estava com essa ideia na cabeça, de criar uma música, de poder participar de uma gravação. É algo que me chama muita atenção, gosto muito deste processo criativo e acredito que será um som muito fera, a galera vai se amarrar - falou Gabi, ou Lil Gabi, sobre a nova empreitada em meio à melhor fase - em números - nos gramados.

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