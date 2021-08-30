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Gabigol completa 25 anos no auge das marcas pessoais pelo Flamengo e celebra com estreia como rapper

Brilhando dentro de campo, onde possui uma incrível média de um gol por partida nesta temporada, atacante se lança como 'Lil Gabi' no mundo da música, em seu aniversário...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 06:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2021 às 06:05
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Se pudesse escrever o próprio roteiro para comemorar um aniversário, Gabigol, provavelmente, repetiria o que causou e lhe foi proporcionado nos últimos dias. Nesta segunda-feira, de folga, o atacante comemora 25 anos de idade logo depois de marcar três gols diante do Santos, na Vila Belmiro, a sua primeira casa e onde admitiu que sente uma sensação maravilhosa. O recente hat-trick sublinhou o auge de suas marcas pessoais pelo Flamengo, aliás. Avassalador já no primeiro ano, em 2019, quando foi artilheiro do Brasileiro, da Libertadores e herói do título continental, Gabriel Barbosa nunca participou de tantos gols como tem sido a essa altura da temporada. São 27 gols em 27 partidas, além de cinco assistências, o que totaliza 32 contribuições diretas em bolas na rede - 1.18 por partida e 29% dos 110 gols do Rubro-Negro até aqui.
ESTREIA NO MUNDO DA MÚSICA
Para celebrar a data de hoje, Gabigol estreia a sua trajetória musical usando nome artístico "Lil Gabi", com o lançamento do single "Sei Lá", faixa composta por ele e Choji e que tem produção do rapper Papatinho, nesta segunda-feira.
> Gabigol pede música com participação própria no 'Fantástico'
- Eu já estava com essa ideia na cabeça, de criar uma música, de poder participar de uma gravação. É algo que me chama muita atenção, gosto muito deste processo criativo e acredito que será um som muito fera, a galera vai se amarrar - falou Gabi, ou Lil Gabi, sobre a nova empreitada em meio à melhor fase - em números - nos gramados.
> Confira a tabela completa do Brasileirão
E Gabigol tem tempo de sobra para curtir a sua festa, com a sua música e em sua terra natal, uma vez que a reapresentação no Ninho do Urubu está marcada apenas para quarta-feira, tendo em vista que o próximo jogo do Flamengo será só no dia 12 de setembro, diante do Palmeiras, no Allianz Parque e pela 20ª rodada do Brasileiro (veja três fatores que podem beneficiar o clube durante a pausa aqui).

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