'Futebol ou UFC?', questiona Andreas após sofrer entorse no tornozelo e virar dúvida no Flamengo

O Flamengo venceu o Madureira de virada na última quarta-feira, por 2 a 1, no Estádio Conselheiro e pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Ainda no primeiro tempo, Andreas Pereira saiu do time, com dores no tornozelo, e deu lugar ao herói do triunfo, Willian Arão. E o atleta nascido na Bélgica saiu na bronca por conta dos contatos físicos no duelo e, via Instagram, questionou:
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Dúvida, Andreas será reavaliado nesta quinta, no CT, onde o grupo se reapresenta e inicia a preparação visando a decisão contra o Atlético-MG, domingo, em Cuiabá, pela Supercopa do Brasil.