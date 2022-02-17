Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Futebol ou UFC?', questiona Andreas após sofrer entorse no tornozelo e virar dúvida no Flamengo
futebol

'Futebol ou UFC?', questiona Andreas após sofrer entorse no tornozelo e virar dúvida no Flamengo

Meio-campista vinha mal e, com dores, foi substituído ainda no primeiro tempo do confronto entre Madureira e Fla, na última quarta...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 11:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 11:05
O Flamengo venceu o Madureira de virada na última quarta-feira, por 2 a 1, no Estádio Conselheiro e pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Ainda no primeiro tempo, Andreas Pereira saiu do time, com dores no tornozelo, e deu lugar ao herói do triunfo, Willian Arão. E o atleta nascido na Bélgica saiu na bronca por conta dos contatos físicos no duelo e, via Instagram, questionou:
> Veja a tabela do Cariocão
Dúvida, Andreas será reavaliado nesta quinta, no CT, onde o grupo se reapresenta e inicia a preparação visando a decisão contra o Atlético-MG, domingo, em Cuiabá, pela Supercopa do Brasil.
Crédito: AndreasPereiraemaçãocontraoMadureira(Foto:PaulaReis/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados