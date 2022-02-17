'Futebol ou UFC?', questiona Andreas após sofrer entorse no tornozelo e virar dúvida no Flamengo

O Flamengo venceu o Madureira de virada na última quarta-feira, por 2 a 1, no Estádio Conselheiro e pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Ainda no primeiro tempo, Andreas Pereira saiu do time, com dores no tornozelo, e deu lugar ao herói do triunfo, Willian Arão. E o atleta nascido na Bélgica saiu na bronca por conta dos contatos físicos no duelo e, via Instagram, questionou: