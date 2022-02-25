futebol

Fortaleza vence Pacajus e abre vantagem nas quartas de final do Cearense

Titi anotou o único gol da partida...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 23:28

LanceNet

Nesta quinta-feira (24), o Fortaleza teve dificuldades, mas conseguiu bater o Pacajus, pelo placar de 1 a 0, com gol de Titi na segunda etapa. A partida foi válida pelas quartas de final do Campeonato Cearense.
Agora o Pacajus tem decisão em casa e as equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (2). >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCADÊ O JOGO? A primeira etapa foi bem fraca, com o Pacajus se atentando e emprenhando no sistema defensivo e o Fortaleza pouco produzindo. As únicas chances aconteceram com Moisés. O atacante recebeu na área e chutou cruzado por cima. Mais tarde, quase aproveitou sobra de escanteio e foi só.
O GOL SAIU!Aos sete minutos da segunda etapa, Moisés cobrou escanteio na área e Titi subiu para marcar de cabeça. Logo depois, Romero acionou Moisés, que com ótima condições de marcar, chutou para fora.
A partida voltou com o ritmo do primeiro tempo, com o Fortaleza tendo a posse, mas não conseguindo chances de perigo. Na reta final, o Pacajus quase marcou de fora da área com Vinícius. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAFortaleza x Pacajus
Local: Arena Castelão, Fortaleza-CEData/horário: 24/02/2022 - 21h30 (de Brasília)Árbitra: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos GomesAssistente 1: Nailton Junior de Sousa OliveiraAssistente 2: Renan Aguiar da CostaQuarto Árbitro: Avelar Rodrigo da SilvaQuinto Árbitro: Joanilson Scarcella de LimaInspetor de Arbitragem: Paulo Silvio dos SantosCartões amarelos: Lucas Lima, Matheus Jussa (Fortaleza)Cartões vermelhos: -
GOLS: Titi (7'/2T) (1-0)
Fortaleza - técnico: Juan Pablo VojvodaMax Walef; Tinga, Titi e Benevenuto; Yago Pikachu, Matheus Jussa, Lucas Lima e Juninho Capixaba (Lucas Crispim 31'/2T); Romarinho (Matheus Vargas 20'/2T), Moisés (Kayser 20'/2T) e Romero (Robson 20'/2T).
Pacajus - técnico: Raimundo VagnerJhones; Felipe (Vinicius 34'/2T), Igor, Ramon e Guto; Carlão (Max 43'/2T), Lincoln (Dedé 34'/2T), Rayro, Edson (Joílson 34'/2T) e André; Cassaco (Zé Augusto 17'/2T) e Testinha.
