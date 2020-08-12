Fortaleza lança cinema drive-in para torcida acompanhar os jogos da equipe

O torcedor do Fortaleza acaba de ganhar mais uma opção para acompanhar os jogos do Leão. Em parceira com a Go Dream Fortaleza, o Tricolor do Pici estreia na próxima quinta-feira (13), no confronto contra o São Paulo, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a Arena Go Dream.A estrutura fica localizada no estacionamento do Centro de Eventos da capital cearense. O cinema drive-in tricolor abrirá os portões uma hora antes do início da partida para que os torcedores encontrem com mais comodidade a sua vaga. Serão permitidas no máximo quatro pessoas por veículo. 'O drive-in é uma parceria do Fortaleza com a Go Dream. É um projeto nacional, que tem patrocínio da Petrobras, AME e Budweiser. É uma estrutura fantástica, muito bem localizada em um espaço nobre de Fortaleza. O espaço vai contar com um telão de mais de 120m² e toda a infraestrutura que o Centro de Eventos oferece, com banheiros higienizados e amplos. Tudo bem automatizado por aplicativo próprio para evitar aglomerações', disse Gama Filho, assessor comercial do clube.