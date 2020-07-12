Fluminense x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Fluminense e Flamengo iniciam a disputa pelo título carioca de 2020, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. O novo Fla-Flu será o primeiro dos dois jogos sem público que vão definir o campeão, depois que o Tricolor levou a melhor e faturou a Taça Rio nos pênaltis. Pelo regulamento da competição, não há vantagem de pontos ou saldo de gols.

O Tricolor entra em campo embalado pela conquista tida como improvável durante a semana. O time conta com a juventude e o talento de jogadores como Marcos Paulo e Evanilson, para superar a desvantagem no condicionamento físico de um mês a menos de treinamentos que o rival. Já o Rubro-Negro conta com a qualidade técnica e o entrosamento do elenco para impor uma vantagem para a partida de volta, na próxima quarta-feira.