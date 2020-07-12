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futebol

Fluminense x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Tricolor e Rubro-Negro começam a decidir o título do Campeonato Carioca de 2020, neste domingo, no Maracanã, e tentam abrir vantagem para a partida decisiva da próxima quarta...
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Publicado em 

11 jul 2020 às 22:00

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 22:00

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Fluminense e Flamengo iniciam a disputa pelo título carioca de 2020, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. O novo Fla-Flu será o primeiro dos dois jogos sem público que vão definir o campeão, depois que o Tricolor levou a melhor e faturou a Taça Rio nos pênaltis. Pelo regulamento da competição, não há vantagem de pontos ou saldo de gols.
O Tricolor entra em campo embalado pela conquista tida como improvável durante a semana. O time conta com a juventude e o talento de jogadores como Marcos Paulo e Evanilson, para superar a desvantagem no condicionamento físico de um mês a menos de treinamentos que o rival. Já o Rubro-Negro conta com a qualidade técnica e o entrosamento do elenco para impor uma vantagem para a partida de volta, na próxima quarta-feira.

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