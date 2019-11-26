15º colocado

Fluminense sofre, mas vence CSA e deixa Z-4 do Brasileiro

Fluminense bateu o CSA nesta segunda-feira (25), no estádio Rei Pelé, por 1 a 0, com gol do colombiano Yony González, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 08:12

Yony González comemorando gol com Marcos Paulo Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense bateu o CSA nesta segunda-feira (25), no estádio Rei Pelé, por 1 a 0, com gol do colombiano Yony González, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
Após um primeiro tempo zerado, em que o CSA iniciou pressionando e Ricardo Bueno perdeu um gol com a meta adversária já sem goleiro, finalizando na trave, o Fluminense não tardou a abrir o placar na volta da partida.
Logo aos 4min da etapa final, Marcos Paulo colocou na cabeça de Yony, que finalizou para baixo, com força, e venceu Jordi para marcar após dez jogos de seca. No restante do confronto, os visitantes estiveram mais próximos de ampliar do que os mandantes de empatar. O placar, no entanto, foi mantido.
Com o resultado, o Fluminense agora é o 15º colocado, com 38 pontos, ultrapassando Cruzeiro e Ceará na rodada, que somam 36 e 37 cada, respectivamente.
Com apenas 12 pontos em disputa, o CSA precisa tirar diferença de oito para o Ceará, o 16º e primeiro fora da zona de rebaixamento. Já o time tricolor depende só de si para se manter na Série A do Brasileiro.
CSA
João Carlos; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán e Euller (Rafinha); João Vitor, Jean Cléber (Alisson Safira), Jonatán Gomez e Apodi; Bruno Alves (Warley) e Ricardo Bueno. T.: Argel Fucks
FLUMINENSE
Marcos Felipe; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Allan, Yuri (Airton), Daniel (Nenê) e Ganso; Marcos Paulo e Yony González (Pablo Dyego). T.: Marcão
Estádio: Rei Pelé, em Maceió (AL)
Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)
Cartões amarelos: Alan Costa e Apodi; Yuri e Allan (FLU)
Gol: Yoni González (FLU), aos 4min do 2º tempo

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

