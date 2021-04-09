Fluminense paga dois meses de direitos de imagem e salário de fevereiro a atletas e funcionários

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Boa notícia no Fluminense. Nesta sexta-feira, o clube pagou os direitos de imagem referentes a fevereiro e março a uma parte dos jogadores (não é todo elenco que recebe), além do mês de fevereiro da CLT a atletas e funcionários. Portanto, neste momento o clube tem em aberto apenas os pagamentos do mês de março que venceram no último dia 7 de abril.

> Rumo à Libertadores: Confira os maiores artilheiros do Fluminense na competição Vale lembrar que o clube fechou o mês de março com todos os atrasados referentes a 2020 quitados. Ou seja, cumpriu o acordo salarial feito com os jogadores logo no início da pandemia da Covid-19, que obrigava o Flu a não ter mais pagamentos em aberto.