Fluminense oficializa patrocínio de laboratório de alta complexidade até o fim do Estadual

Crédito: Marca do laboratório substituirá empresa de tecnologia em saúde Testfy, que é do mesmo grupo(Divulgação / Fluminense

Os jogadores do Fluminense entrarão em campo nesta terça-feira para o clássico diante do Vasco, no Raulino de Oliveira, com uma novidade em seus respectivos uniformes. O clube oficializou nesta noite o acordo com a Inside Diagnósticos, laboratório de alta complexidade. A marca da empresa ficará abaixo da numeração de cada atleta (a propriedade "barra costas").

De acordo com o Tricolor das Laranjeiras, a marca substituirá a empresa de tecnologia em saúde Testfy, que pertence ao mesmo grupo. O vínculo com a Inside Diagnósticos durará até o fim do Campeonato Carioca.