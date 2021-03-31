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Fluminense oficializa patrocínio de laboratório de alta complexidade até o fim do Estadual

Inside Diagnósticos terá sua marca estampada abaixo da numeração dos atletas ("barra costas") a partir do clássico diante do Vasco, nesta terça-feira, no Raulino de Oliveira...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 21:06

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 21:06
Crédito: Marca do laboratório substituirá empresa de tecnologia em saúde Testfy, que é do mesmo grupo(Divulgação / Fluminense
Os jogadores do Fluminense entrarão em campo nesta terça-feira para o clássico diante do Vasco, no Raulino de Oliveira, com uma novidade em seus respectivos uniformes. O clube oficializou nesta noite o acordo com a Inside Diagnósticos, laboratório de alta complexidade. A marca da empresa ficará abaixo da numeração de cada atleta (a propriedade "barra costas").
De acordo com o Tricolor das Laranjeiras, a marca substituirá a empresa de tecnologia em saúde Testfy, que pertence ao mesmo grupo. O vínculo com a Inside Diagnósticos durará até o fim do Campeonato Carioca.
Laboratório focado em medicina personalizada, genérica e diagnóstico de precisão, a Inside Diagnósticos chegou ao Rio de Janeiro. O grupo contribui com núcleos técnicos em hospitais, dá suportes a laboratórios, clínicas e é conceituado em diversos pontos do país por seu suporte hospitalar.

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