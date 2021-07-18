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Fluminense lamenta morte do filho de Arce, técnico do Cerro Porteño, em acidente

Clubes se enfrentam na próxima terça-feira, pelo jogo de volta das oitavas da Libertadores; Alexandro Javier Arce sofreu acidente de carro no Paraguai...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 12:49

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 12:49
Crédito: Divulgação/Cerro Porteño
Uma triste notícia marcou o noticiário do Cerro Porteño na manhã deste domingo. Alexandro Javier Arce, de 20 anos, filho de Francisco Arce, treinador do time paraguaio, sofreu um grave acidente de carro e não resistiu aos ferimentos. O próprio clube confirmou a notícia através das redes sociais. O Fluminense, que recebe a equipe na próxima terça-feira, lamentou a morte do jovem.
- O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Alexsandro Javier Arce, filho de "Chiqui" Arce, técnico do Cerro Porteño, em um acidente automobilístico no Paraguai. O clube deseja muita força aos familiares e amigos neste momento tão difícil - escreveu o clube tricolor.
Veja todos os confrontos da Libertadores A batida aconteceu em Luque. De acordo com a imprensa local, por volta de 6h30 (horário local), o veículo onde Alexandro estava acertou em cheio uma árvore à beira da estrada Silvio Pettirossi, em frente ao Parque Ñu Guasu. Os bombeiros chegaram rapidamente ao local, mas a vítima já se encontrava sem sinais vitais. Francisco Arce teria sido chamado ao local, onde reconheceu o corpo do filho.
O ex-jogador de Palmeiras e Grêmio prepara a equipe para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, na terça, no Maracanã. Na ida, o Flu venceu por 2 a 0.

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