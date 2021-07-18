Fluminense lamenta morte do filho de Arce, técnico do Cerro Porteño, em acidente

Crédito: Divulgação/Cerro Porteño

Uma triste notícia marcou o noticiário do Cerro Porteño na manhã deste domingo. Alexandro Javier Arce, de 20 anos, filho de Francisco Arce, treinador do time paraguaio, sofreu um grave acidente de carro e não resistiu aos ferimentos. O próprio clube confirmou a notícia através das redes sociais. O Fluminense, que recebe a equipe na próxima terça-feira, lamentou a morte do jovem.

- O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Alexsandro Javier Arce, filho de "Chiqui" Arce, técnico do Cerro Porteño, em um acidente automobilístico no Paraguai. O clube deseja muita força aos familiares e amigos neste momento tão difícil - escreveu o clube tricolor.

Veja todos os confrontos da Libertadores A batida aconteceu em Luque. De acordo com a imprensa local, por volta de 6h30 (horário local), o veículo onde Alexandro estava acertou em cheio uma árvore à beira da estrada Silvio Pettirossi, em frente ao Parque Ñu Guasu. Os bombeiros chegaram rapidamente ao local, mas a vítima já se encontrava sem sinais vitais. Francisco Arce teria sido chamado ao local, onde reconheceu o corpo do filho.