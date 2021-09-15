Fluminense está escalado para jogo com o Atlético-MG, pela Copa do Brasil; veja o time e onde assistir

Crédito: Fluminense e Atlético-MG se enfrentam às 19h, no Mineirão (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense está escalado para enfrentar o Atlético-MG, nesta quarta-feira, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Para este duelo, o técnico Marcão conta com o retorno de Jhon Arias, que começa a partida como reserva. No meio-campo, Wellington ocupa o lugar de André, enquanto Nonato segue na posição de Martinelli. A ida terminou 2 a 1 para os mineiros, no fim do mês passado. A partida, às 19h, tem transmissão do Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!.

Assim, o Flu vai a campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro, Danilo Barcelos, Wellington, Nonato, Yago Felipe; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.

Já o Atlético-MG de Cuca terá: Everson; Mariano, Igor Rabelo, Alonso, Arana; Allan, Jair, Zaracho; Nacho, Vargas e Hulk.

Veja os confrontos da Copa do Brasil

O Tricolor precisa de uma vitória simples para levar o confronto aos pênaltis. Um triunfo por dois ou mais gols de diferença carimba o passaporte do Fluminense pra enfrentar o vencedor do duelo entre São Paulo e Fortaleza na próxima fase.