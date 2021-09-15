Fluminense está escalado para jogo com o Atlético-MG, pela Copa do Brasil; veja o time e onde assistir

O Fluminense está escalado para enfrentar o Atlético-MG, nesta quarta-feira, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Para este duelo, o técnico Marcão conta com o retorno de Jhon Arias, que começa a partida como reserva. No meio-campo, Wellington ocupa o lugar de André, enquanto Nonato segue na posição de Martinelli. A ida terminou 2 a 1 para os mineiros, no fim do mês passado. A partida, às 19h, tem transmissão do Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!.
Assim, o Flu vai a campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro, Danilo Barcelos, Wellington, Nonato, Yago Felipe; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.
Já o Atlético-MG de Cuca terá: Everson; Mariano, Igor Rabelo, Alonso, Arana; Allan, Jair, Zaracho; Nacho, Vargas e Hulk.
Veja os confrontos da Copa do Brasil
O Tricolor precisa de uma vitória simples para levar o confronto aos pênaltis. Um triunfo por dois ou mais gols de diferença carimba o passaporte do Fluminense pra enfrentar o vencedor do duelo entre São Paulo e Fortaleza na próxima fase.
Os desfalques do Flu são Martinelli (dores na coxa), Manoel (dores), Lucca (lesão na coxa), Gabriel Teixeira (transição), Ganso (cirurgia no braço), Cazares (já disputou a competição pelo Corinthians) e Hudson (lesão ligamentar). Jhon Arias volta a ser relacionado depois de passar a semana passada fora por conta da morte da avó. VEJA A LISTA DE RELACIONADOS: Marcos Felipe e Muriel; David Braz, Luan Freitas, Luccas Claro e Nino; Calegari, Danilo Barcelos, Marlon e Samuel Xavier; André, Gustavo Apis, Jhon Arias, Nascimento, Nonato, Wallace, Wellington e Yago Felipe; Abel Hernández, Bobadilla, Caio Paulista, Fred e Luiz Henrique.