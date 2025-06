Revés

Fora de casa, Rio Branco perde para o Pouso Alegre pela Série D

Capa-Preta perdeu o segundo jogo seguido pela 4ª Divisão e pode deixar o G-4 do Grupo A6, caso o Água Santa vença o Maricá

Publicado em 31 de maio de 2025 às 19:32

O Rio Branco perdeu para o Pouso Alegre pela Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: Brian Lopes/ Rio Branco

Não deu para o Rio Branco. Na tarde deste sábado (31), o Capa-Preta foi derrotado por 1 a 0 pelo Pouso Alegre, no Manduzão, em jogo válido pela sétima rodada do Grupo A6, na Série D do Campeonato Brasileiro, e viu os mineiros retomarem o caminho das vitórias na competição nacional. Thiago Rubim marcou o gol decisivo para o time da casa.>

Com o triunfo, o Pouso Alegre chegou aos 10 pontos, entrou no G-4 e se tornou o terceiro colocado da chave. Do outro lado, o Rio Branco se mantém com 9 pontos, mas perde uma posição. Em quarto lugar, o Capa-Preta ainda pode sair da zona de classificação, caso o Água Santa vença o Maricá. >

A disputa do Campeonato Brasileiro Série D 2025 segue durante a semana, com os jogos da oitava rodada. Após um turno de futebol jogado no Grupo 6, Pouso Alegre e Rio Branco voltam a se enfrentar, dessa vez com o mando invertido. No Kleber Andrade, quarta-feira (4), às 20h, Capa-Preta e Dragão duelam novamente.>

O Jogo

Apesar das poucas emoções vividas nos 45 minutos iniciais, foi o Pouso Alegre quem saiu em vantagem. Logo após a saída de bola, aos 9 segundos, o Rio Branco quase abriu o placar com Vitor Leque, em cruzamento de Cayo Tenório. Porém, depois disso, não houve nada pelo lado capa-preta. As paralisações por faltas e atendimentos médicos começariam a ser interrompidas pelo time da casa. Aos 19 minutos, Fernando Henrique fez milagre, mas, no lance seguinte, Thiago Rubim subiu sozinho para cabecear e colocar o Dragão na frente. >

>

Logo no minuto inicial após o intervalo, Vitor Leque aproveitou falha do goleiro Filipe e balançou as redes. No entanto, a auxiliar marcou impedimento, em lance ajustado. Mantendo o ritmo frenético, aos 24 minutos, Diego Fernandes cabeceou e, apesar da defesa de Filipe, correu para comemorar o gol. No entanto, a auxiliar interpretou que o goleiro havia impedido a bola de entrar completamente. O Rubro-Negro também teve oportunidade de matar o jogo com Riquelmy, que perdeu debaixo da trave, mas não fez falta.>

