Fluminense e Botafogo protestam em semifinal: 'Respeitem nossa história'

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Alinhados fora das quatro linhas no posicionamento contra o retorno do Campeonato Carioca, Fluminense e Botafogo protestaram antes da semifinal da Taça Rio, neste domingo. As equipes entraram em campo carregando uma faixa com a mensagem: "Respeitem nossa história".

Primeiro, o Fluminense entrou com a faixa. Logo em seguida, os atletas do Botafogo se juntaram a eles e posaram para fotos. De acordo com o protocolo para as partidas, os times não podem entrar juntos em campo.