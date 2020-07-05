Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense e Botafogo protestam em semifinal: 'Respeitem nossa história'

Equipes entraram em campo exibindo faixa com a frase e trocaram camisas antes de a bola rolar no Nilton Santos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jul 2020 às 19:49

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 19:49

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Alinhados fora das quatro linhas no posicionamento contra o retorno do Campeonato Carioca, Fluminense e Botafogo protestaram antes da semifinal da Taça Rio, neste domingo. As equipes entraram em campo carregando uma faixa com a mensagem: "Respeitem nossa história".
Primeiro, o Fluminense entrou com a faixa. Logo em seguida, os atletas do Botafogo se juntaram a eles e posaram para fotos. De acordo com o protocolo para as partidas, os times não podem entrar juntos em campo.
Outra ação realizada foi a troca de uniformes entre os atletas. Os jogadores entraram com as camisas nas mãos. Capitães dos times, as camisas trocadas por Fred e Honda tinham os mesmos dizeres da faixa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados