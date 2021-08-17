Flávio Torres, do Floresta, projeta partida contra o Botafogo-PB: 'Vamos em busca dos três pontos'

Crédito: Divulgação/Floresta

No último sábado, o Floresta FC empatou com o Manaus por 2 a 2, no Estádio Cidade do Vozão, em partida válida pela 12ª rodada da Série C do Brasileirão. Autor de um dos gols da partida, o atacante Flávio Torres valorizou o empate conquistado fora de casa, mas destacou que o time cearense deveria estar na disputa pela parte de cima da tabela.

>Se o Brasileirão usasse a pontuação da Fórmula 1, como ficaria a classificação?- Sempre é bom fazer gols, pois atacante vive de bola na rede isso, é fato. A partida diante do Manaus mostrou, mais uma vez, que a nossa equipe não era para estar lutando contra o rebaixamento e sim, na parte de cima da tabela, porque em todos os duelos realizados até o último sábado, jogamos de igual para igual contra todos os adversários.

- Um ponto diante do Manaus foi importante sim para a nossa projeção dentro da competição, no qual é bastante difícil, onde poderíamos ter saído com a vitória, pois conseguimos um maior índice do volume de jogo. Agora é virar a chave e pensa no Botafogo/PB, nosso próximo adversário na competição.

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Flávio Torres também comentou sobre a importância de balançar as redes no confronto. De acordo com ele, atacante vive de gols e este último foi apenas o segundo de “muitos que estão por vir”.

- Precisamos sempre ter confiança, seja ela em fazer gols, dar um passe ou defender a nossa meta em alguma situação de jogo. Mas atacante vive de gols e, com certeza foi o segundo de muitos que estão por vir nesta temporada.

Atualmente, o Floresta é o oitavo colocado do Grupo A, com 12 pontos, dois a mais que o Jacuipense, o primeiro time dentro da zona. Para reagir no campeonato, o time cearense volta a campo na próxima sexta-feira, no Almeidão, às 20h, contra o Botafogo-PB, líder do grupo na Série C.